Погода в Украине сегодня, 21 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Грибникам приготовиться: синоптики назвали пять областей, которые сегодня зальют дожди
Сегодня, 21 сентября, синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины сухую погоду с переменной облачностью. Однако в ряде пяти регионов пройдут грозовые дожди.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 21 сентября
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность, без осадков. Лишь в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской областях следует ожидать кратковременных дождей с грозами.
Ночью и утром в большинстве юго-западных и северных областей местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +10-15°C,
- днем +22-27°C.
Погода в Киевской области
Сегодня, 21 сентября, в Киевской области следует ожидать переменную облачность. Ночью без осадков, однако днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь с грозой.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +10-15°C, днем +22-27°C;
- в Киеве ночью +13-15°C, днем +23-25°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Местами кратковременные дожди в Черниговской, Одесской и Винницкой областях.
Ветер с юго-востока, умеренный. Температура воздуха около +22-27°C.
В Киеве дождей не ожидается, будет тепло. Температура воздуха будет составлять около +25°C.
"До конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, даже очень тепло, кое-где до +30 градусов! Лишь в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20+23 градусов", — отмечает Диденко.
Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.