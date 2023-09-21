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Грибникам приготовиться: синоптики назвали пять областей, которые сегодня зальют дожди

21 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 21 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Женщина идет под дождем в дождевик. Фото: usionline.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 сентября, синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины сухую погоду с переменной облачностью. Однако в ряде пяти регионов пройдут грозовые дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 21 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность, без осадков. Лишь в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской областях следует ожидать кратковременных дождей с грозами.

Ночью и утром в большинстве юго-западных и северных областей местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10-15°C,
  • днем +22-27°C.
Карта погоды в Украине сегодня, 21 сентября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 21 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня, 21 сентября, в Киевской области следует ожидать переменную облачность. Ночью без осадков, однако днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью +10-15°C, днем +22-27°C;
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 21 сентября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 21 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот
  • в Киеве ночью +13-15°C, днем +23-25°C.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 21 сентября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 21 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Местами кратковременные дожди в Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

Ветер с юго-востока, умеренный. Температура воздуха около +22-27°C.

В Киеве дождей не ожидается, будет тепло. Температура воздуха будет составлять около +25°C.

"До конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, даже очень тепло, кое-где до +30 градусов! Лишь в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20+23 градусов", — отмечает Диденко.

Прогноз погоды от Нталки Диденко на сегодня, 21 сентября.
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.

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