Прогноз погоди в Україні на 23 серпня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, майже повсюди в Україні буде світити сонце. Очікується тепла погода. Впродовж дня +25+29 градусів, а на півдні та південному заході до +30 градусів.

Народний синоптик розповіла, що лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі. Опади посиляться в неділю, 24 вересня. У західній частині країни очікується +19+23 градусів.

Погода в Києві

Завтра, 23 вересня, у столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде +26+28 градусів.

"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на більшості території України буде суха та сонячна погода. Щоправда, виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

Також ми писали, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.