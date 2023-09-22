Прогноз погоди в Україні на 23 серпня від Наталки Діденко

Теплий одяг поки не діставайте: народний синоптик порадував українців прогнозом погоди
Завтра, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, майже повсюди в Україні буде світити сонце. Очікується тепла погода. Впродовж дня +25+29 градусів, а на півдні та південному заході до +30 градусів.
Народний синоптик розповіла, що лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі. Опади посиляться в неділю, 24 вересня. У західній частині країни очікується +19+23 градусів.
Погода в Києві
Завтра, 23 вересня, у столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде +26+28 градусів.
"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня", — додала Діденко.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на більшості території України буде суха та сонячна погода. Щоправда, виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.
Також ми писали, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.