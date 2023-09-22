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Теплий одяг поки не діставайте: народний синоптик порадував українців прогнозом погоди

22 вересня 2023 14:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, майже повсюди в Україні буде світити сонце. Очікується тепла погода. Впродовж дня +25+29 градусів, а на півдні та південному заході до +30 градусів.

Народний синоптик розповіла, що лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі. Опади посиляться в неділю, 24 вересня. У західній частині країни очікується +19+23 градусів.

Погода в Києві

Завтра, 23 вересня, у столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде +26+28 градусів.

"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня", — додала Діденко.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на більшості території України буде суха та сонячна погода. Щоправда, виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

Також ми писали, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.

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