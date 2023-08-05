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Жара усилится: прогноз погоды в Украине на завтра от Наталки Диденко

5 августа 2023 21:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на воскресенье 6 августа от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 6 августа, летняя жара в Украине усилится. Температура воздуха в течение дня ожидается до +40 градусов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, температура воздуха завтра ожидается +32+38, кое-где до +38+40 градусов.

В западных областях Украины будет атмосферный фронт. Там ожидаются кратковременные грозовые дожди, а также постепенное снижение температуры. На западе страны будут порывы ветра.

Народный синоптик рассказала, что на фоне сильной жары в Украине ожидается юго-восточный ветер, который будет достигать штормовых значений 15-22 м/с.

Погода в Киеве

Завтра, 6 августа, в столице Украины +35+37 градусов. К тому же будут штормовые порывы до 15-20 м/с. Диденко добавила, что солнце над Киевом будет ярким.

"Ослабление жары начнется в понедельник. На востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму сильная жара еще задержится", — рассказала народный синоптик.

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Погода на 6 августа. Фото: t.me/PohodaNatalka
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Пост Диденко. Фото: скриншот
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 6 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди, грозы и даже град.

Также мы писали, что в выходные дни Украину ждет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 37°C.

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