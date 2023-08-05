Прогноз погоды на воскресенье 6 августа от Наталки Диденко

Жара усилится: прогноз погоды в Украине на завтра от Наталки Диденко
Завтра, 6 августа, летняя жара в Украине усилится. Температура воздуха в течение дня ожидается до +40 градусов.
Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, температура воздуха завтра ожидается +32+38, кое-где до +38+40 градусов.
В западных областях Украины будет атмосферный фронт. Там ожидаются кратковременные грозовые дожди, а также постепенное снижение температуры. На западе страны будут порывы ветра.
Народный синоптик рассказала, что на фоне сильной жары в Украине ожидается юго-восточный ветер, который будет достигать штормовых значений 15-22 м/с.
Погода в Киеве
Завтра, 6 августа, в столице Украины +35+37 градусов. К тому же будут штормовые порывы до 15-20 м/с. Диденко добавила, что солнце над Киевом будет ярким.
"Ослабление жары начнется в понедельник. На востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму сильная жара еще задержится", — рассказала народный синоптик.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 6 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди, грозы и даже град.
Также мы писали, что в выходные дни Украину ждет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 37°C.