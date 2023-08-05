Прогноз погоди в Україні на неділю 6 серпня від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що буде спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви. У західних областях подекуди град і шквали, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +19+24, а вдень +31+36. У південній частині, східних та місцями центральних областях до +38. На Закарпатті та Прикарпатті очікується +23+28.

Погода на 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде спекотна погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +19+24, вдень +31+36;

по Києву вночі +20+22, вдень +33+35.

Нагадаємо, cьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Також ми писали, що у вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37 °C.