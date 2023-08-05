Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Град та шквали: в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям завтра не пощастить з погодою arrow

Град та шквали: в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям завтра не пощастить з погодою

5 серпня 2023 16:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на неділю 6 серпня від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що буде спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами. 

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви. У західних областях подекуди град і шквали, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +19+24, а вдень +31+36. У південній частині, східних та місцями центральних областях до +38. На Закарпатті та Прикарпатті очікується +23+28.

null
Погода на 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде спекотна погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +19+24, вдень +31+36;
  • по Києву вночі +20+22, вдень +33+35.

Нагадаємо, cьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Також ми писали, що у вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37 °C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз