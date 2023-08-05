Прогноз погоди в Україні на неділю 6 серпня від Укргідрометцентру

Град та шквали: в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям завтра не пощастить з погодою
Завтра, 6 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що буде спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви. У західних областях подекуди град і шквали, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде +19+24, а вдень +31+36. У південній частині, східних та місцями центральних областях до +38. На Закарпатті та Прикарпатті очікується +23+28.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде спекотна погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +19+24, вдень +31+36;
- по Києву вночі +20+22, вдень +33+35.
Нагадаємо, cьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.
Також ми писали, що у вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37 °C.