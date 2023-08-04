Погода в Україні на вихідні дні, в суботу і неділю, 5 та 6 серпня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Завтра, 5 серпня, буде суха та сонячна погода. Короткочасні дощі з грозами можуть пройти на заході країни.

За словами Діденко, в суботу в західних областях очікується сильний вітер.

Температура повітря:

Вночі — 20-25 °C, на заході — 17-22 °C.

Вдень — 30-37 °C.

Погода у Києві 5 серпня

Синоптикиня зазначила, що у суботу в Києві не дощитиме. Температура повітря вдень підійметься до 35 °C. Вночі очікується 22-24 °C.

Погода в неділю, 6 серпня

В Україні 6 серпня також буде дуже спекотно. Температура повітря в більшості областей очікується 33-38 °C. На півдні та сході — 38-40 °C. Прохолодніше буде в західних областях — 24-29 °C.

Поради, як легше пережити спекотні дні

Діденко радить у ці дні за можливості бути вдома, якщо є кондиціонер або вентилятор, або ж біля річки, в тіньку.

"...Але бажано не купатися в озері чи ставку, бо закрита водойма у таку спеку — рай для бактерій та інфекцій. Овочі, фрукти сто разів помийте, їжу краще лише в тепловій обробці, з одягом ясно, що все лише натуральне, каву, алкоголь стримано, побільше води бажано", — порадила синоптикиня.

Також вона наголосила, що люди у старшому віці, які мають проблеми із серцем та артеріальним тиском, мають бути обережними. Намайтеся робити все повільніше.

"І думаємо про тих, хто у повній амуніції у таку спеку, без душу, річки та кондиціонера. І допомагаємо нашим захисникам, у яких нема ані вихідних, ані поруч мохіто з аперолем — донатимо, як можемо", — закликала Діденко.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, в суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.