Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow "Кусюча спека": народна синоптикиня попередила про небезпечну погоду на вихідних arrow

"Кусюча спека": народна синоптикиня попередила про небезпечну погоду на вихідних

4 серпня 2023 22:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні дні, в суботу і неділю, 5 та 6 серпня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Завтра, 5 серпня, буде суха та сонячна погода. Короткочасні дощі з грозами можуть пройти на заході країни. 

За словами Діденко, в суботу в західних областях очікується сильний вітер.

Температура повітря:

  • Вночі — 20-25 °C, на заході — 17-22 °C.
  • Вдень — 30-37 °C.

Погода у Києві 5 серпня

Синоптикиня зазначила, що у суботу в Києві не дощитиме. Температура повітря вдень підійметься до 35 °C. Вночі очікується 22-24 °C.

Погода в неділю, 6 серпня

В Україні 6 серпня також буде дуже спекотно. Температура повітря в більшості областей очікується 33-38 °C. На півдні та сході — 38-40 °C. Прохолодніше буде в західних областях — 24-29 °C.

Поради, як легше пережити спекотні дні

Діденко радить у ці дні за можливості бути вдома, якщо є кондиціонер або вентилятор, або ж біля річки, в тіньку.

"...Але бажано не купатися в озері чи ставку, бо закрита водойма у таку спеку — рай для бактерій та інфекцій. Овочі, фрукти сто разів помийте, їжу краще лише в тепловій обробці, з одягом ясно, що все лише натуральне, каву, алкоголь стримано, побільше води бажано", — порадила синоптикиня.

Також вона наголосила, що люди у старшому віці, які мають проблеми із серцем та артеріальним тиском, мають бути обережними. Намайтеся робити все повільніше. 

"І думаємо про тих, хто у повній амуніції у таку спеку, без душу, річки та кондиціонера. І допомагаємо нашим захисникам, у яких нема ані вихідних, ані поруч мохіто з аперолем — донатимо, як можемо", — закликала Діденко.

Скриншот допису
Скриншот допису

Нагадаємо, в суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз