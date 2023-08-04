Погода в Україні на 5 серпня - де очікується екстремальна спека

Прогноз погоди на 5 серпня. Фото: google

У суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Згідно з наданими даними, у більшості західних областей очікується хмарна погода з грозовими дощами. Тут температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла вночі та 28-33 градусів тепла вдень.

На решті території України буде малохмарна, суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме 18-23 градуси тепла, а вдень 31-36 градусів тепла. В Одесі вдень буде 35 градусів тепла, на Миколаївщині 36 градусів тепла, на Херсонщині 36 градусів тепла. На Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла, у Сумах — до 33 градусів тепла.

Вітер очікується східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Мапа погоди в Україні на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У суботу, 5 серпня, у Києві та області очікується спекотна погода з температурою повітря вночі 18-23 градуси тепла, а вдень — 32-34 градуси тепла. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 4 серпня, дуже спекотно. Хоча у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Також ми повідомляли, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20-25 ° тепла.