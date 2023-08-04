Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Аномальна спека: Укргідрометцентр повідомив, де завтра буде екстремально жарко arrow

Аномальна спека: Укргідрометцентр повідомив, де завтра буде екстремально жарко

4 серпня 2023 15:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 5 серпня - де очікується екстремальна спека
Прогноз погоди на 5 серпня. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні

Згідно з наданими даними, у більшості західних областей очікується хмарна погода з грозовими дощами. Тут температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла вночі та 28-33 градусів тепла вдень.

На решті території України буде малохмарна, суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме 18-23 градуси тепла, а вдень 31-36 градусів тепла. В Одесі вдень буде 35 градусів тепла, на Миколаївщині 36 градусів тепла, на Херсонщині 36 градусів тепла. На Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла, у Сумах — до 33 градусів тепла.

Вітер очікується східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Погода на 5 серпня
Мапа погоди в Україні на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У суботу, 5 серпня, у Києві та області очікується спекотна погода з температурою повітря вночі 18-23 градуси тепла, а вдень — 32-34 градуси тепла. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 4 серпня, дуже спекотно. Хоча у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Також ми повідомляли, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20-25 ° тепла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз