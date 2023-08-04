Прогноз погоды в Украине сегодня, 4 августа

На Украину надвигается чрезвычайная жара: где сегодня будет припекать больше всего
В Украине сегодня, 4 августа, будет очень жарко. Хотя в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 4 августа
Дожди ожидаются на западе страны и Житомирской области. В других областях погода будет без осадков.
Ветер будет южный и юго-западный, 5 — 10 м/с.
"Жара в Украине будет раскручиваться — в течение пятницы, субботы и воскресенья ожидается +32+38 градусов, на юге и востоке, вероятно, до +40 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха:
- Ночью 15 — 20°C,
- Днем 29 — 34°C.
Прогноз погоды в Киеве и области 4 августа
В Киеве и области осадков не ожидается. В основном будет солнечно, почти без облаков.
Температура воздуха в области:
- Ночью 15 — 20°C.
- Днем 30 — 33°C.
Температура воздуха в Киеве:
- Ночью 18 — 20°C.
- Днем 31 — 33°C.
Пожарная опасность в Украине
Синоптики предостерегают, что с 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Житомирской областях.
Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.