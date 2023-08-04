Прогноз погоды в Украине сегодня, 4 августа

Женщины прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине сегодня, 4 августа, будет очень жарко. Хотя в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 4 августа

Дожди ожидаются на западе страны и Житомирской области. В других областях погода будет без осадков.

Ветер будет южный и юго-западный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

"Жара в Украине будет раскручиваться — в течение пятницы, субботы и воскресенья ожидается +32+38 градусов, на юге и востоке, вероятно, до +40 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха:

Ночью 15 — 20°C,

Днем 29 — 34°C.

Прогноз погоды на 4 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 4 августа

В Киеве и области осадков не ожидается. В основном будет солнечно, почти без облаков.

Температура воздуха в области:

Ночью 15 — 20°C.

Днем 30 — 33°C.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киеве:

Ночью 18 — 20°C.

Днем 31 — 33°C.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Пожарная опасность в Украине

Синоптики предостерегают, что с 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

Тернопольской,

Хмельницкой,

Житомирской областях.

Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.