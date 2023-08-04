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В Україну суне надзвичайна спека: де припікатиме сьогодні найбільше

4 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 4 серпня
Жінки ховаються від сонця під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні сьогодні, 4 серпня, буде дуже спекотно. Хоча в деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 4 серпня

Дощі очікуються на заході країни та Житомирщині. В інших областях погода буде спокійною та без опадів.

Вітер буде південний та південно-західний, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

"Спека в Україні розкручуватиметься — впродовж п'ятниці, суботи й неділі очікується +32+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів", — написала народщний синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря:

  • Вночі 15 — 20°C, 
  • Вдень 29 — 34°C.
Прогноз погоди на 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 4 серпня

У Києві та області опадів не очікується. Буде переважно сонячно, майже без хмар. 

Температура повітря в області:

  • Вночі 15 — 20°C.
  • Вдень 30 — 33°C. 
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря у Києві:

  • Вночі 18 — 20°C.
  • Вдень 31 — 33°C.
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Пожежна небезпека в Україні

Синоптики застерігають, що з 4 до 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати на:

  • Тернопільщині,
  • Хмельниччині,
  • Житомирщині,
  • Донеччині. 
Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.

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