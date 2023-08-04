Прогноз погоди в Україні сьогодні, 4 серпня

В Україну суне надзвичайна спека: де припікатиме сьогодні найбільше
В Україні сьогодні, 4 серпня, буде дуже спекотно. Хоча в деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 4 серпня
Дощі очікуються на заході країни та Житомирщині. В інших областях погода буде спокійною та без опадів.
Вітер буде південний та південно-західний, 5 — 10 м/с.
"Спека в Україні розкручуватиметься — впродовж п'ятниці, суботи й неділі очікується +32+38 градусів, на півдні та сході, ймовірно, до +40 градусів", — написала народщний синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря:
- Вночі 15 — 20°C,
- Вдень 29 — 34°C.
Прогноз погоди у Києві та області 4 серпня
У Києві та області опадів не очікується. Буде переважно сонячно, майже без хмар.
Температура повітря в області:
- Вночі 15 — 20°C.
- Вдень 30 — 33°C.
Температура повітря у Києві:
- Вночі 18 — 20°C.
- Вдень 31 — 33°C.
Пожежна небезпека в Україні
Синоптики застерігають, що з 4 до 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати на:
- Тернопільщині,
- Хмельниччині,
- Житомирщині,
- Донеччині.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.