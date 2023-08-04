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Аномальная жара: Укргидрометцентр сообщил, где завтра будет экстремально жарко

4 августа 2023 15:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 5 августа - где ожидается экстремальная жара
Прогноз погоды на 5 августа. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. Впрочем, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Согласно предоставленным данным, в большинстве западных областей ожидается облачная погода с грозовыми дождями. Тут температура воздуха составит 14-19 градусов тепла ночью и 28-33 градусов тепла днем.

На остальной территории Украины будет малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура ночью составит 18-23 градусов тепла, а  днем 31-36 градусов тепла. В Одессе днем будет 35 градусов тепла, в Николаевской области 36 градусов тепла, в Херсонской области 36 градусов тепла. В Черниговской области столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла, в Сумах до 33 градусов тепла.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода на 5 августа
Карта погоды в Украине на 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

 В субботу, 5 августа, в Киеве и области ожидается жаркая погода с температурой воздуха ночью 18-23 градусов тепла, а днем 32-34 градусов тепла. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, что в Украине сегодня, 4 августа, очень жарко. Хотя в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Также мы сообщали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла.

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