Погода в Украине на 5 августа - где ожидается экстремальная жара

Прогноз погоды на 5 августа. Фото: google

В субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. Впрочем, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине

Согласно предоставленным данным, в большинстве западных областей ожидается облачная погода с грозовыми дождями. Тут температура воздуха составит 14-19 градусов тепла ночью и 28-33 градусов тепла днем.

На остальной территории Украины будет малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура ночью составит 18-23 градусов тепла, а днем 31-36 градусов тепла. В Одессе днем будет 35 градусов тепла, в Николаевской области 36 градусов тепла, в Херсонской области 36 градусов тепла. В Черниговской области столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла, в Сумах до 33 градусов тепла.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Карта погоды в Украине на 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В субботу, 5 августа, в Киеве и области ожидается жаркая погода с температурой воздуха ночью 18-23 градусов тепла, а днем 32-34 градусов тепла. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, что в Украине сегодня, 4 августа, очень жарко. Хотя в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Также мы сообщали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла.