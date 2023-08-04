Погода в Украине на выходные дни, в субботу и воскресенье, 5 и 6 августа

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В выходные дни Украину ждет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 37 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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5 августа будет сухая и солнечная погода. Кратковременные дожди с грозами пройдут на западе страны.

По словам Диденко, в субботу в западных областях ожидается сильный ветер.

Температура воздуха:

Ночью — 20-25 °C, на западе — 17-22 °C.

Днем — 30-37 °C.

Погода в Киеве 5 августа

Синоптик отметила, что в субботу в Киеве не будет идти дождь. Температура воздуха днем поднимется до 35 °C. Ночью — 22-24°C.

Погода в воскресенье, 6 августа

В Украине 6 августа тоже будет очень жарко. Температура воздуха в большинстве областей ожидается от 33 до 38 °C. На юге и востоке — 38-40 °C. Прохладнее будет в западных областях — 24-29 °C.

Советы, как легче пережить жаркие дни

Диденко советует в эти дни по возможности быть дома, если есть кондиционер или вентилятор, или у реки, в тени.

"...Но желательно не купаться в озере или пруду, потому что закрытый водоем в такую жару — рай для бактерий и инфекций. Овощи, фрукты сто раз помойте, еду лучше только в тепловой обработке, с одеждой ясно, что все только натуральное, кофе, алкоголь сдержанно, побольше воды желательно", — посоветовала синоптик.

Также она подчеркнула, что люди в возрасте, имеющие проблемы с сердцем и артериальным давлением, должны быть осторожны. Старайтесь делать все медленнее.

"И думаем о тех, кто в полной амуниции в такую жару, без душа, реки и кондиционера. И помогаем нашим защитникам, у которых нет ни выходных, ни рядом мохито с аперолем — помогаем, как можем", — призвала Диденко.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в субботу, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.