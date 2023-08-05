Прогноз погоды в Украине на воскресенье 6 августа от Укргидрометцентра

Град и шквалы: в Укргидрометцентре рассказали, каким областям завтра не повезет с погодой
Завтра, 6 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут дожди, грозы и даже град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что будет жаркая сухая погода, только в западных местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы. В западных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +19+24, а днем +31+36. В южной части, восточных и местами центральных областях до +38. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается +23+28.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет жаркая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +19+24, днем +31+36;
- по Киеву ночью +20+22, днем +33+35.
Напомним, сегодня, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.
Также мы писали, что в выходные дни Украину ждет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 37°C.