Прогноз погоды в Украине на воскресенье 6 августа от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что будет жаркая сухая погода, только в западных местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы. В западных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +19+24, а днем +31+36. В южной части, восточных и местами центральных областях до +38. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается +23+28.

Погода на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет жаркая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +19+24, днем +31+36;

по Киеву ночью +20+22, днем +33+35.

Напомним, сегодня, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.

Также мы писали, что в выходные дни Украину ждет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 37°C.