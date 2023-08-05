Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня

Люди у парку біля фонтанів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 5 серпня

За даними Укргідрометцентру, у більшості західних областей очікується хмарна погода з грозовими дощами. Тут температура повітря становитиме:

вночі: 14 — 19 градусів тепла,

вдень: 28 — 33 градусів тепла.

На решті території України буде малохмарна, суха та спекотна погода. Температура:

вночі 18 — 23 градуси тепла,

вдень 31 — 36 градусів тепла.

Мапа погоди в Україні на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується східний, південно-східний, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області 5 серпня

Сьогодні у Києві та області буде малохмарна суха та спекотна погода з температурою:

вночі 18 — 23°,

вдень 32 — 34°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вітер південно-східний 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на вихідні

У Гідрометцентрі кажуть, що у найближчі три доби в західних областях короткочасні дощі, грози; температура у вихідні:

вночі 15 — 21°,

вдень 26 — 32°,

На решті території суха та спекотна погода з температурою:

вночі 18 — 24°,

вдень 31 — 36°,

"Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях — подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

в Одесі вдень буде 35 градусів тепла,

вдень буде 35 градусів тепла, на Миколаївщині 36 градусів тепла,

36 градусів тепла, на Херсонщині 36 градусів тепла.

36 градусів тепла. на Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла,

стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла, у Сумах до 33 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.