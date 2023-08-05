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Пекельна спека не полишає Україну: в яких регіонах сьогодні буде найгарячіше

5 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня
Люди у парку біля фонтанів у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 5 серпня

За даними Укргідрометцентру, у більшості західних областей очікується хмарна погода з грозовими дощами. Тут температура повітря становитиме:

  • вночі: 14 — 19 градусів тепла,
  • вдень: 28 — 33 градусів тепла.

На решті території України буде малохмарна, суха та спекотна погода. Температура:

  • вночі 18 — 23 градуси тепла,
  • вдень 31 — 36 градусів тепла.
Мапа погоди в Україні на 5 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується східний, південно-східний, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області 5 серпня

Сьогодні у Києві та області буде малохмарна суха та спекотна погода з температурою:

  • вночі 18 — 23°,
  • вдень 32 — 34°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вітер південно-східний 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на вихідні 

У Гідрометцентрі кажуть, що у найближчі три доби в західних областях короткочасні дощі, грози; температура у вихідні:

  • вночі 15 — 21°,
  • вдень 26 — 32°,

На решті території суха та спекотна погода з температурою:

  • вночі 18 — 24°,
  • вдень 31 — 36°,

"Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях — подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog
  • в Одесі вдень буде 35 градусів тепла,
  • на Миколаївщині 36 градусів тепла,
  • на Херсонщині 36 градусів тепла.
  • на Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла,
  • у Сумах до 33 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.

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