Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 серпня

Пекельна спека не полишає Україну: в яких регіонах сьогодні буде найгарячіше
Сьогодні, 5 серпня, в Україні очікується екстремальна спека. Утім, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 5 серпня
За даними Укргідрометцентру, у більшості західних областей очікується хмарна погода з грозовими дощами. Тут температура повітря становитиме:
- вночі: 14 — 19 градусів тепла,
- вдень: 28 — 33 градусів тепла.
На решті території України буде малохмарна, суха та спекотна погода. Температура:
- вночі 18 — 23 градуси тепла,
- вдень 31 — 36 градусів тепла.
Вітер очікується східний, південно-східний, 7 — 12 м/с.
Прогноз погоди у Києві та області 5 серпня
Сьогодні у Києві та області буде малохмарна суха та спекотна погода з температурою:
- вночі 18 — 23°,
- вдень 32 — 34°.
Вітер південно-східний 7 — 12 м/с.
Прогноз погоди в Україні на вихідні
У Гідрометцентрі кажуть, що у найближчі три доби в західних областях короткочасні дощі, грози; температура у вихідні:
- вночі 15 — 21°,
- вдень 26 — 32°,
На решті території суха та спекотна погода з температурою:
- вночі 18 — 24°,
- вдень 31 — 36°,
"Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях — подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
- в Одесі вдень буде 35 градусів тепла,
- на Миколаївщині 36 градусів тепла,
- на Херсонщині 36 градусів тепла.
- на Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла,
- у Сумах до 33 градусів тепла.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.