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Адская жара не покидает Украину: в каких регионах сегодня будет горячо

5 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 августа
Люди в парке возле фонтанов в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. Хотя, в некоторых областях Украины таки пройдут грозовые дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 5 августа

По данным Укргидрометцентра, в большинстве западных областей ожидается облачная погода с дождями. Здесь температура воздуха будет:

  • ночью: 14 — 19 градусов тепла,
  • днем: 28 — 33 градусов тепла.

На остальной территории Украины будет малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура:

  • ночью 18 — 23 градуса тепла,
  • днем 31 — 36 градусов тепла.
Карта погоды в Украине на 5 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области 5 августа

Сегодня в Киеве и области будет малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой:

  • ночью 18 — 23°,
  • днем 32 — 34°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Ветер юго-восточный 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на выходные

В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие трое суток в западных областях кратковременные дожди, грозы; температура на выходные:

  • ночью 15 — 21°,
  • днем 26 — 32°,

На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой:

  • ночью 18 — 24°,
  • днем 31 — 36°,

"Преобладает в течение уик-энда сухая солнечная погода, только в западных областях — кое-где кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, швалы и град", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog
  • в Одессе днем будет 35 градусов тепла,
  • в Николаевской области 36 градусов тепла,
  • в Херсонской области 36 градусов тепла.
  • в Черниговской области столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла,
  • в Сумской области до 33 градусов тепла.

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.

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