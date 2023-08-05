Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 августа

Адская жара не покидает Украину: в каких регионах сегодня будет горячо
Сегодня, 5 августа, в Украине ожидается экстремальная жара. Хотя, в некоторых областях Украины таки пройдут грозовые дожди.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 5 августа
По данным Укргидрометцентра, в большинстве западных областей ожидается облачная погода с дождями. Здесь температура воздуха будет:
- ночью: 14 — 19 градусов тепла,
- днем: 28 — 33 градусов тепла.
На остальной территории Украины будет малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура:
- ночью 18 — 23 градуса тепла,
- днем 31 — 36 градусов тепла.
Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Прогноз погоды в Киеве и области 5 августа
Сегодня в Киеве и области будет малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой:
- ночью 18 — 23°,
- днем 32 — 34°.
Ветер юго-восточный 7 — 12 м/с.
Прогноз погоды в Украине на выходные
В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие трое суток в западных областях кратковременные дожди, грозы; температура на выходные:
- ночью 15 — 21°,
- днем 26 — 32°,
На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой:
- ночью 18 — 24°,
- днем 31 — 36°,
"Преобладает в течение уик-энда сухая солнечная погода, только в западных областях — кое-где кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, швалы и град", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
- в Одессе днем будет 35 градусов тепла,
- в Николаевской области 36 градусов тепла,
- в Херсонской области 36 градусов тепла.
- в Черниговской области столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла,
- в Сумской области до 33 градусов тепла.
Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.