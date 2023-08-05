Прогноз погоди на неділю 6 серпня від Наталки Діденко

Спека посилиться: прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко
Завтра, 6 серпня, літня спека в Україні посилиться. Температура повітря протягом дня очікується до +40 градусів.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, температура повітря завтра очікується +32+38, подекуди до +38+40 градусів.
У західних областях України буде атмосферний фронт. Там очікуються короткочасні грозові дощі, а також поступове зниження температури. На заході країни також будуть пориви вітру.
Народний синоптик розповіла, що на тлі сильної спеки в Україні очікується південно-східний вітер, який досягатиме штормових значень 15-22 м/с.
Погода в Києві
Завтра, 6 серпня, у столиці України +35+37 градусів. До того ж будуть штормові пориви до 15-20 м/с. Діденко додала, що сонце над Києвом буде яскравим.
"Послаблення спеки розпочнеться у понеділок. На сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму сильна спека ще затримається", — розповіла народний синоптик.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 6 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.
Також ми писали, що у вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37°C.