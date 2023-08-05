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Спека посилиться: прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко

5 серпня 2023 21:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на неділю 6 серпня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 серпня, літня спека в Україні посилиться. Температура повітря протягом дня очікується до +40 градусів.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, температура повітря завтра очікується +32+38, подекуди до +38+40 градусів. 

У західних областях України буде атмосферний фронт. Там очікуються короткочасні грозові дощі, а також поступове зниження температури. На заході країни також будуть пориви вітру. 

Народний синоптик розповіла, що на тлі сильної спеки в Україні очікується південно-східний вітер, який досягатиме штормових значень 15-22 м/с.

Погода в Києві

Завтра, 6 серпня, у столиці України +35+37 градусів. До того ж будуть штормові пориви до 15-20 м/с. Діденко додала, що сонце над Києвом буде яскравим. 

"Послаблення спеки розпочнеться у понеділок. На сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму сильна спека ще затримається", — розповіла народний синоптик.

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Погода на 6 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka
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Допис Діденко. Фото: скриншот 
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Допис Діденко. Фото: скриншот 

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 6 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Також ми писали, що у вихідні дні на Україну чекає сильна спека. Температура повітря підійматиметься до 37°C.

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