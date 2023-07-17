Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, какие области завтра накроют дожди и грозы arrow

Синоптики рассказали, какие области завтра накроют дожди и грозы

17 июля 2023 14:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 18 июля
Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается теплая и жаркая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 18 июля

Несмотря на жару, в Украине ожидается переменная погода. Синоптики отмечают, что в западных и Житомирской областях ночью возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки возможны по всей территории страны, кроме юго-востока. 

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +16+21°С;
  • днем в западных и северных областях +23+28°С;
  • на остальной территории Украины +29+34°С;
null
Погода в Украине 18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 июля

В столице утром и днем возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +16+21°С, днем +23+28°С;
  • в Киеве ночью +19+21°С; днем +26+28°С.
null
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украину надвигается адский циклон "Цербер".

Добавим, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз