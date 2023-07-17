Прогноз погоды в Украине 18 июля

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается теплая и жаркая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 июля

Несмотря на жару, в Украине ожидается переменная погода. Синоптики отмечают, что в западных и Житомирской областях ночью возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки возможны по всей территории страны, кроме юго-востока.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16+21°С;

днем в западных и северных областях +23+28°С;

на остальной территории Украины +29+34°С;

Погода в Украине 18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 июля

В столице утром и днем возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +16+21°С, днем +23+28°С;

в Киеве ночью +19+21°С; днем +26+28°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украину надвигается адский циклон "Цербер".

Добавим, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.