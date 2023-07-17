Прогноз погоды в Украине 18 июля

Синоптики рассказали, какие области завтра накроют дожди и грозы
Сегодня, 18 июля, в Украине ожидается теплая и жаркая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть кратковременные дожди и даже грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 18 июля
Несмотря на жару, в Украине ожидается переменная погода. Синоптики отмечают, что в западных и Житомирской областях ночью возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки возможны по всей территории страны, кроме юго-востока.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16+21°С;
- днем в западных и северных областях +23+28°С;
- на остальной территории Украины +29+34°С;
Погода в Киеве 18 июля
В столице утром и днем возможен кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +16+21°С, днем +23+28°С;
- в Киеве ночью +19+21°С; днем +26+28°С.
Напомним, что в Украину надвигается адский циклон "Цербер".
Добавим, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.