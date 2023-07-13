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Жара в двух частях света может обогнать температурные рекорды

13 июля 2023 09:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жара в двух частях света может обогнать температурные рекорды
Люди в Италии во время аномальной жары. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

Об этом сообщает BBC.

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Аномальная жара

По прогнозам погоды, в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура воздуха может превысить +40 градусов. В Италии ожидается +48 градусов. В десяти странах уже объявили красное предупреждение.

Недавно итальянские СМИ сообщили о смерти мужчины от жары. В городке Лоди 44-летний мужчина рисовал зебры, прежде чем потерял сознание от погоды. Его доставили в больницу, где он впоследствии умер. К тому же несколько туристов в стране теряли сознание вследствие теплового удара.

Волна тепла "Цербера", названная Итальянским метеорологическим обществом в честь трехглавого чудовища в аду Данте, принесет экстремальные условия.

Самый жаркий июнь за всю историю наблюдений

Периоды исключительно аномальной жаркой погоды становятся все более частыми. Изменение климата означает, что новые рекордные температуры являются нормой.

По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во всем мире июнь 2023 стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Напомним, всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде: неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.

Также мы писали, что врач Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах.

Добавим, что высокие температуры воздуха в Азии повышают риски для здоровья людей. Они могут оказаться на грани "живучести".

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