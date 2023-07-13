Спека в двох частинах світу може обігнати температурні рекорди

Люди в Італії під час аномальної спеки. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapne

Аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.

Про це повідомляє BBC.

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Аномальна спека

За прогнозами погоди, у деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура повітря може перевищити +40 градусів. В Італії очікується +48 градусів. У десяти країнах вже оголосили червоне попередження.

Нещодавно італійські ЗМІ повідомили про смерть чоловіка від спеки. У містечку Лоді 44-річний чоловік малював зебри, перш ніж втратив свідомість від погоди. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. До того ж декілька туристів в країні втрачали свідомість внаслідок теплового удару.

Хвиля тепла "Цербера", яка названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська в пеклі Данте, принесе екстремальні умови.

Найспекотніший червень за всю історію спостережень

Періоди винятково аномальної спекотної погоди стають все більш частими. Зміна клімату означає, що нові рекордні температури є нормою.

За інформацією Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, в усьому світі червень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Нагадаємо, всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.

Також ми писали, що лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.

Додамо, високі температури повітря в Азії підвищують ризики для здоров'я людей. Вони можуть опинитися на межі "живучості".