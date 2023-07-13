Спека в двох частинах світу може обігнати температурні рекорди
Аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.
Про це повідомляє BBC.
Аномальна спека
За прогнозами погоди, у деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура повітря може перевищити +40 градусів. В Італії очікується +48 градусів. У десяти країнах вже оголосили червоне попередження.
Нещодавно італійські ЗМІ повідомили про смерть чоловіка від спеки. У містечку Лоді 44-річний чоловік малював зебри, перш ніж втратив свідомість від погоди. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. До того ж декілька туристів в країні втрачали свідомість внаслідок теплового удару.
Хвиля тепла "Цербера", яка названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська в пеклі Данте, принесе екстремальні умови.
Найспекотніший червень за всю історію спостережень
Періоди винятково аномальної спекотної погоди стають все більш частими. Зміна клімату означає, що нові рекордні температури є нормою.
За інформацією Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, в усьому світі червень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень.
Нагадаємо, всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.
Також ми писали, що лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.
Додамо, високі температури повітря в Азії підвищують ризики для здоров'я людей. Вони можуть опинитися на межі "живучості".