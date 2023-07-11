Перший тиждень липня став найспекотнішим у світі: спостереження метеорологів

Сильна спека в Україні. Фото: Новини.LIVE

Всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.

Про це детально йдеться в офіційній заяві організації.

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За словами керівника відділу кліматичного моніторингу та розробки стратегій ВМО Омара Баддура, перший тиждень липня відзначився безпрецедентними денними температурами, встановивши новий світовий рекорд.

У доповіді також наголошується, що 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24°C, що на 0,3°C перевищує попередній рекорд 16,94°C, зафіксований 16 серпня 2016, коли також спостерігався сильний вплив Ель-Ніньо — явища різке підвищення температури поверхні води в центральній частині Тихого океану.

"Безпрецедентні теплі температури в червні та на початку липня збіглися з початком розвитку Ель-Ніньо, яке, як передбачається, додатково посилить тепловий ефект на суші та в морях, викликаючи більш екстремальні температурні піки та морські теплові хвилі", — зазначає директор з кліматичних послуг ВМО Крістофер Х'юїтт.

При цьому він попередив, що очікується почастішання рекордів температур у міру розвитку Ель-Ніньо, і ця тенденція, мабуть, триватиме до 2024 року.

Нагадаємо, що настав час літньої спеки, у зв'язку з цим лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.