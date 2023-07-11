Перший тиждень липня став найспекотнішим у світі: спостереження метеорологів
Всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.
Про це детально йдеться в офіційній заяві організації.
Що відомо про погоду на початку липня
За словами керівника відділу кліматичного моніторингу та розробки стратегій ВМО Омара Баддура, перший тиждень липня відзначився безпрецедентними денними температурами, встановивши новий світовий рекорд.
У доповіді також наголошується, що 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24°C, що на 0,3°C перевищує попередній рекорд 16,94°C, зафіксований 16 серпня 2016, коли також спостерігався сильний вплив Ель-Ніньо — явища різке підвищення температури поверхні води в центральній частині Тихого океану.
"Безпрецедентні теплі температури в червні та на початку липня збіглися з початком розвитку Ель-Ніньо, яке, як передбачається, додатково посилить тепловий ефект на суші та в морях, викликаючи більш екстремальні температурні піки та морські теплові хвилі", — зазначає директор з кліматичних послуг ВМО Крістофер Х'юїтт.
При цьому він попередив, що очікується почастішання рекордів температур у міру розвитку Ель-Ніньо, і ця тенденція, мабуть, триватиме до 2024 року.
Нагадаємо, що настав час літньої спеки, у зв'язку з цим лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.