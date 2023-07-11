Первая неделя июля стала самой жаркой в мире: наблюдения метеорологов

Сильная жара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде: неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за всё время наблюдений на Земле. Подтверждение этому дают данные, полученные от партнеров ВМО в различных странах.

Об этом подробно говорится в официальном заявлении организации.

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По словам руководителя отдела климатического мониторинга и разработки стратегий ВМО Омара Баддура, прошедшая первая неделя июля отметилась беспрецедентными дневными температурами, установив новый мировой рекорд.

В докладе также отмечается, что 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C превышает предыдущий рекорд 16,94°C, зафиксированный 16 августа 2016 года, когда также наблюдалось сильное воздействие Эль-Ниньо — явления резкого увеличения температуры поверхности воды в центральной части Тихого океана.

"Беспрецедентные теплые температуры в июне и начале июля совпали с началом развития Эль-Ниньо, которое, как предполагается, дополнительно усилит тепловой эффект на суше и в морях, вызывая более экстремальные температурные пики и морские тепловые волны", — отмечает директор по климатическим услугам ВМО Кристофер Хьюитт.

При этом он предупредил, что можно ожидать учащение рекордов температур по мере развития Эль-Ниньо, и эта тенденция, по всей видимости, продолжится до 2024 года.

Напомним, что пришло время летней жары, в связи с этим доктор Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах.