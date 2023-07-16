Прогноз погоди в Україні 17 липня — Україну накриє антициклон Цербер

На Україну насувається "пекельний Цербер": синоптики розповіли про завтрашню спеку
У понеділок, 17 липня, до України наблизиться потужний антициклон Цербер, який приведе за собою аномальну літню спеку. Завтра майже у всіх областях очікується 35 градусів тепла.
Про це повідомляє Мета погода.
Прогноз погоди в Україні 17 липня
Завтра, 17 липня в Україні очікується аномальна спека. Всю територію країни накриє потужний антициклон Цербер. У всіх регіонах очікується 35 градусів тепла.
Синоптики розповіли, що днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали "Лють Цербера". Температура повітря сягала від +40 до +48,8 градуса. Відповідно через це аномальна спека прийде і в Україну.
Також внаслідок сильної спеки з 16 по 19 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, та Херсонській, а 18 липня і в Миколаївській, 18-19 липня і у Львівській, Сумській областях та в Криму, 19 липня і в Хмельницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Києві 17 липня
Зранку 17 липня хмари вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Проте без опадів і з аномальною спекою 22-31 градус.
Погода в Харкові 17 липня
Упродовж дня ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів. Температура повітря в Харкові буде 22-27 градусів тепла.
Погода в Одесі 17 липня
Ранок 17 липня в Одесі буде безхмарним. Увесь день в Одесі утримається ясна погода. На термометрах позначка показуватиме 22-32 градуси тепла.
Погода в Дніпрі 17 липня
Увесь день у Дніпрі небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря 20-30 градусів тепла.
Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.