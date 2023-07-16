Прогноз погоди в Україні 17 липня — Україну накриє антициклон Цербер

Люди в спеку на вулицях. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У понеділок, 17 липня, до України наблизиться потужний антициклон Цербер, який приведе за собою аномальну літню спеку. Завтра майже у всіх областях очікується 35 градусів тепла.

Про це повідомляє Мета погода.

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Прогноз погоди в Україні 17 липня

Завтра, 17 липня в Україні очікується аномальна спека. Всю територію країни накриє потужний антициклон Цербер. У всіх регіонах очікується 35 градусів тепла.

Антициклон Цербер. Фото: скріншот

Синоптики розповіли, що днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали "Лють Цербера". Температура повітря сягала від +40 до +48,8 градуса. Відповідно через це аномальна спека прийде і в Україну.

Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода

Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода

Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода

Також внаслідок сильної спеки з 16 по 19 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, та Херсонській, а 18 липня і в Миколаївській, 18-19 липня і у Львівській, Сумській областях та в Криму, 19 липня і в Хмельницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 17 липня

Зранку 17 липня хмари вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Проте без опадів і з аномальною спекою 22-31 градус.

Погода в Києві 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Харкові 17 липня

Упродовж дня ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів. Температура повітря в Харкові буде 22-27 градусів тепла.

Погода в Харкові 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Одесі 17 липня

Ранок 17 липня в Одесі буде безхмарним. Увесь день в Одесі утримається ясна погода. На термометрах позначка показуватиме 22-32 градуси тепла.

Погода в Одесі 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Дніпрі 17 липня

Увесь день у Дніпрі небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря 20-30 градусів тепла.

Погода в Дніпрі 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.