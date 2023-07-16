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На Україну насувається "пекельний Цербер": синоптики розповіли про завтрашню спеку

16 липня 2023 21:14
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 17 липня — Україну накриє антициклон Цербер
Люди в спеку на вулицях. Фото: REUTERS/Remo Casilli
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У понеділок, 17 липня, до України наблизиться потужний антициклон Цербер, який приведе за собою аномальну літню спеку. Завтра майже у всіх областях очікується 35 градусів тепла.

Про це повідомляє Мета погода.

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Прогноз погоди в Україні 17 липня 

Завтра, 17 липня в Україні очікується аномальна спека. Всю територію країни накриє потужний антициклон Цербер. У всіх регіонах очікується 35 градусів тепла.

погода в Україні
Антициклон Цербер. Фото: скріншот

Синоптики розповіли, що днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали "Лють Цербера". Температура повітря сягала від +40 до +48,8 градуса. Відповідно через це аномальна спека прийде і в Україну.

погода в Україні
Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода
погода в Україні
Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода
погода в Україні
Погода в Україні 17 липня. Фото: Мета Погода

Також внаслідок сильної спеки з 16 по 19 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, та Херсонській, а 18 липня і в Миколаївській, 18-19  липня і у Львівській, Сумській областях та в Криму, 19 липня і в Хмельницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

погода в Україні
Пожежна небезпека в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 17 липня

Зранку 17 липня хмари вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Проте без опадів і з аномальною спекою 22-31 градус. 

погода в Києві
Погода в Києві 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Харкові 17 липня

Упродовж дня ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів. Температура повітря в Харкові буде 22-27 градусів тепла. 

погода в Харкові
Погода в Харкові 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Одесі 17 липня

Ранок 17 липня в Одесі буде безхмарним. Увесь день в Одесі утримається ясна погода. На термометрах позначка показуватиме 22-32 градуси тепла.

погода в Одесі
Погода в Одесі 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Погода в Дніпрі 17 липня

Увесь день у Дніпрі небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря 20-30 градусів тепла.

погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.

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