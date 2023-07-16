Прогноз погоды в Украине 17 июля — Украину накроет антициклон Цербер

На Украину надвигается "адский Цербер": синоптики рассказали о завтрашней жаре
В понедельник, 17 июля, к Украине приблизится мощный антициклон Цербер, который приведет к аномальной летней жаре. Завтра почти во всех областях ожидается 35 градусов тепла.
Об этом сообщает МЕТА Погода.
Прогноз погоды в Украине 17 июля
Завтра, 17 июля, в Украине ожидается аномальная жара. Всю территорию страны накроет мощный антициклон Цербер. Во всех регионах ожидается 35 градусов тепла.
Синоптики рассказали, что на днях Европу накрыла экстремальная волна тепла, которую назвали "Лють Цербера". Температура воздуха достигала от +40 до +48,8 градуса. Соответственно поэтому аномальная жара придет и в Украину.
Также в результате сильной жары с 16 по 19 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Херсонской, а 18 июля и в Николаевской, 18-19 июля и во Львовской, Сумской областях и в Крыму, 19 июля и в Хмельницкой области преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве 17 июля
Утром 17 июля облака покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Однако без осадков и с аномальной жарой 22-31 градус.
Погода в Харькове 17 июля
В течение дня ясная погода будет держаться в Харькове уверенно, днем возможна небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Харькове будет 22-27 градусов тепла.
Погода в Одессе 17 июля
Утро 17 июля в Одессе будет безоблачным. Весь день в Одессе будет ясная погода. На термометрах отметка будет показывать 22-32 градуса тепла.
Погода в Днепре 17 июля
Весь день в Днепре небо будет ясным и облака не затмят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха 20-30 градусов тепла.
Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.