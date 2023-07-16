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На Украину надвигается "адский Цербер": синоптики рассказали о завтрашней жаре

16 июля 2023 21:14
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 17 июля — Украину накроет антициклон Цербер
Люди в жару на улицах. Фото: REUTERS/Remo Casilli
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 17 июля, к Украине приблизится мощный антициклон Цербер, который приведет к аномальной летней жаре. Завтра почти во всех областях ожидается 35 градусов тепла.

Об этом сообщает МЕТА Погода.

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Прогноз погоды в Украине 17 июля

Завтра, 17 июля, в Украине ожидается аномальная жара. Всю территорию страны накроет мощный антициклон Цербер. Во всех регионах ожидается 35 градусов тепла.

погода в Украине
Антициклон Цербер. Фото: скриншот

Синоптики рассказали, что на днях Европу накрыла экстремальная волна тепла, которую назвали "Лють Цербера". Температура воздуха достигала от +40 до +48,8 градуса. Соответственно поэтому аномальная жара придет и в Украину.

погода в Украине
Погода в Украине 17 июля. Фото: Мета Погода
погода в Украине
Погода в Украине 17 июля. Фото: Мета Погода
погода в Украине
Погода в Украине 17 июля. Фото: Мета Погода

Также в результате сильной жары с 16 по 19 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Херсонской, а 18 июля и в Николаевской, 18-19 июля и во Львовской, Сумской областях и в Крыму, 19 июля и в Хмельницкой области преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода в Украине
Пожарная угроза в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 17 июля

Утром 17 июля облака покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Однако без осадков и с аномальной жарой 22-31 градус.

погода в Киеве
Погода в Киеве 17 июля. Фото: sinoptik.ua

Погода в Харькове 17 июля

В течение дня ясная погода будет держаться в Харькове уверенно, днем возможна небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Харькове будет 22-27 градусов тепла.

погода в Харькове
Погода в Харькове 17 июля. Фото: sinoptik.ua

Погода в Одессе 17 июля

Утро 17 июля в Одессе будет безоблачным. Весь день в Одессе будет ясная погода. На термометрах отметка будет показывать 22-32 градуса тепла.

погода в Одессе
Погода в Одессе 17 июля. Фото: sinoptik.ua

Погода в Днепре 17 июля

Весь день в Днепре небо будет ясным и облака не затмят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха 20-30 градусов тепла.

погода в Днепре
Погода в Днепре 17 июля. Фото: sinoptik.ua

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Цербера" очень скоро может побить температурные рекорды.

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