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Синоптики розповіли, які області завтра накриють дощі та грози

17 липня 2023 14:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 18 липня
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 18 липня, в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак, деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 18 липня

Попри спеку, в Україні очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу. .

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16+21°С;
  • вдень у західних та північних областях +23+28°С;
  • на решті території України +29+34°С;
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Погода в Україні 18 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 липня

Завтра у столиці вранці та вдень можливий короткочасний дощ та гроза. 

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +16+21°С, вдень +23+28°С;
  • у Києві вночі +19+21°С; вдень +26+28°С.
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Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україну насувається пекельний циклон "Цербер". 

Додамо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.

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