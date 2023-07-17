Прогноз погоди в Україні 18 липня

Синоптики розповіли, які області завтра накриють дощі та грози
Завтра, 18 липня, в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак, деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 липня
Попри спеку, в Україні очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу. .
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +16+21°С;
- вдень у західних та північних областях +23+28°С;
- на решті території України +29+34°С;
Погода у Києві 18 липня
Завтра у столиці вранці та вдень можливий короткочасний дощ та гроза.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +16+21°С, вдень +23+28°С;
- у Києві вночі +19+21°С; вдень +26+28°С.
Нагадаємо, що в Україну насувається пекельний циклон "Цербер".
Додамо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.