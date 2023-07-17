Прогноз погоди в Україні 18 липня

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 липня, в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак, деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 липня

Попри спеку, в Україні очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу. .

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +16+21°С;

вдень у західних та північних областях +23+28°С;

на решті території України +29+34°С;

Погода в Україні 18 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 липня

Завтра у столиці вранці та вдень можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +16+21°С, вдень +23+28°С;

у Києві вночі +19+21°С; вдень +26+28°С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україну насувається пекельний циклон "Цербер".

Додамо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Цербера" дуже скоро може побити температурні рекорди.