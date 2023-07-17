Жінки гуляють на вулиці під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 липня, синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +35°C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 17 липня

Сьогодні в Україні очікується сонячна спекотна погода. Утім, у західних областях країни очікуються дощі із грозами. На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів.

Всю територію країни накриє потужний антициклон Цербер. У всіх регіонах очікується +35°C.

Погода в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Антициклон Цербер. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Київській області

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вночі +17-19°C, а вдень +30-32°C.

"Прогноз погоди по Київщині на 17 липня. Мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі +15-20°С, вдень +28-33°С", — розповіли синоптики.

Погода в Києві 17 липня. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.