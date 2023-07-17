Женщины гуляют на улице под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +35°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 17 июля

Сегодня в Украине ожидается солнечная жаркая погода. В западных областях страны ожидаются дожди с грозами. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.

Всю территорию страны накроет мощный антициклон Цербер. Во всех регионах ожидается +35°C.

Погода в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Антициклон Цербер. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киевской области

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность с температурой воздуха ночью +17-19°C, а днем +30-32°C.

"Прогноз погоды по Киевской области на 17 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +15-20°С, днем +28-33°С", — рассказали синоптики.

Погода в Киеве 17 июля. Фото: sinoptik.ua

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" очень скоро может побить температурные рекорды.