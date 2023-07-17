Неделя в Украине начнется с изнуряющей жары: синоптики рассказали об антициклоне
Сегодня, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +35°C.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 17 июля
Сегодня в Украине ожидается солнечная жаркая погода. В западных областях страны ожидаются дожди с грозами. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.
Всю территорию страны накроет мощный антициклон Цербер. Во всех регионах ожидается +35°C.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность с температурой воздуха ночью +17-19°C, а днем +30-32°C.
"Прогноз погоды по Киевской области на 17 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +15-20°С, днем +28-33°С", — рассказали синоптики.
Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" очень скоро может побить температурные рекорды.