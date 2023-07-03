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Синоптики рассказали, где завтра в Украине продолжатся дожди

3 июля 2023 14:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 4 июля
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 4 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в западных и северо-восточных областях. Там будет кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +13-18°, а на юге Украины до +22°. Днем ожидается +26-31°, в западных областях +22-27°. На высокогорье Карпат ночью +8-13°, днем около +20°.

Погода 4 июля
Погода в Украине 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +13-18°, днем +26-31°;
  • в Киеве ночью +16-18°, днем +28-30°.

Напомним, в понедельник, 3 июля, погода в Украине будет разной. В некоторых областях жарко, а в других ожидаются дожди и грозы.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла.

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