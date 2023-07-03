Прогноз погоди в Україні на 4 липня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях продовжаться грозові дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода на завтра

Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у західних та в північно-східних областях. Там буде короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +13-18°, а на півдні України до +22°. Вдень очікується +26-31°, у західних областях +22-27°. На високогір'ї Карпат вночі +8-13°, вдень близько +20°.

Погода в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +13-18°, вдень +26-31°;

у Києві вночі +16-18°, вдень +28-30°.

Нагадаємо, у понеділок, 3 липня, погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.

Також ми писали, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.