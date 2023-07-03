Дівчина радіє сонечку. Фото: Google

У понеділок, 3 липня, погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 3 липня

Передбачається, що понеділок в Україні розпочнеться спекою та дощами з грозами.

В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

За оцінками народної синоптикині Наталки Діденко, грозові дощі будуть:

у центральних,

Харківській,

Одеській,

Чернівецькій,

Івано-Франківській областях,

на Закарпатті.

Карта гроз на 3 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

В інших частинах України очікується суха та сонячна погода.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі 14 — 19°,

вдень 25 — 30°.

Погода в Україні 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 3 липня

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 3 липня, у Києві та області буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза.

"У Києві найближчої ночі є ймовірність невеликого дощу, день у понеділок обіцяє бути сухим та сонячним. Температура повітря у столиці 3-го липня до +29 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура по області:

вночі 14 — 19°,

вдень 25 — 30°;

Температура у Києві:

вночі 17 — 19°,

вдень 26 — 28°.

Прогноз погоди на 3 липня від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.