Спека та дощі з грозами: в яких областях сьогодні пригріватиме сонечко
У понеділок, 3 липня, погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 3 липня
Передбачається, що понеділок в Україні розпочнеться спекою та дощами з грозами.
В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, короткочасні дощі, місцями грози.
За оцінками народної синоптикині Наталки Діденко, грозові дощі будуть:
- у центральних,
- Харківській,
- Одеській,
- Чернівецькій,
- Івано-Франківській областях,
- на Закарпатті.
В інших частинах України очікується суха та сонячна погода.
Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі 14 — 19°,
- вдень 25 — 30°.
Погода у Києві та області 3 липня
Синоптики прогнозують, що у понеділок, 3 липня, у Києві та області буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, подекуди гроза.
"У Києві найближчої ночі є ймовірність невеликого дощу, день у понеділок обіцяє бути сухим та сонячним. Температура повітря у столиці 3-го липня до +29 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура по області:
- вночі 14 — 19°,
- вдень 25 — 30°;
Температура у Києві:
- вночі 17 — 19°,
- вдень 26 — 28°.
Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.