Жара и дожди с грозами: в каких областях сегодня будет пригревать солнышко
В понедельник, 3 июля, погода в Украине будет разной. В некоторых областях будет жарко, в других ожидаются дожди и грозы.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 3 июля
Предполагается, что понедельник в Украине начнется с жары и дождей с грозами.
В Украине кроме юго-восточных и северо-западных областей кратковременные дожди, местами грозы.
По оценкам народного синоптика Натальи Диденко, грозовые дожди будут:
- в центральных,
- Харьковской,
- Одесской,
- Черновицкой,
- Ивано-Франковской областях,
- в Закарпатье.
В других частях Украины ожидается сухая и солнечная погода.
Ветер северо-западный (на юге и востоке страны юго-западный), 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью 14 — 19°,
- днем 25 — 30°.
Погода в Киеве и области 3 июля
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 3 июля, в Киеве и области переменная облачность. Местами кратковременный дождь, местами гроза.
"В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, день в понедельник обещает быть сухим и солнечным. Температура воздуха в столице 3-го июля до +29 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура по области:
- ночью 14 — 19°,
- днем 25 — 30 °;
Температура в Киеве:
- ночью 17 — 19°,
- днем 26 — 28°.
Напомним, во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.