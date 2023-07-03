Девушка радуется солнышку. Фото: Google

В понедельник, 3 июля, погода в Украине будет разной. В некоторых областях будет жарко, в других ожидаются дожди и грозы.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 3 июля

Предполагается, что понедельник в Украине начнется с жары и дождей с грозами.

В Украине кроме юго-восточных и северо-западных областей кратковременные дожди, местами грозы.

По оценкам народного синоптика Натальи Диденко, грозовые дожди будут:

в центральных,

Харьковской,

Одесской,

Черновицкой,

Ивано-Франковской областях,

в Закарпатье.

Карта гроз на 3 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

В других частях Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Ветер северо-западный (на юге и востоке страны юго-западный), 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью 14 — 19°,

днем 25 — 30°.

Погода в Украине 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 3 июля

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 3 июля, в Киеве и области переменная облачность. Местами кратковременный дождь, местами гроза.

"В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, день в понедельник обещает быть сухим и солнечным. Температура воздуха в столице 3-го июля до +29 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Температура по области:

ночью 14 — 19°,

днем 25 — 30 °;

Температура в Киеве:

ночью 17 — 19°,

днем 26 — 28°.

Прогноз погоды на 3 июля от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.