Прогноз погоди в Україні на 3 липня

Жінки біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 липня, погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода на завтра

Грозові дощі будуть у центральних, Харківській, Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті. В інших частинах України очікується суха та сонячна погода.

Діденко розповіла, що спекотно завтра буде на півдні, сході та в місті Дніпро з районами. За її словами, очікується +28+32 градусів.

"На півночі, заході та в більшості центральних областей +24+29 градусів", — розповіла народний синоптик.

Погода в Києві

Найближчої ночі у столиці України є ймовірність невеликого дощу. Вдень у Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря очікується до +29 градусів.

Прогностична карта гроз на 3 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, на Україну чекає спека. Дощі з грозами будуть на заході, півночі та у Вінницькій, Одеській і Харківській областях.

Також ми писали, що у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.