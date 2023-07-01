Погода в Україні на завтра, 2 липня

Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра буде найспекотніше
Завтра, 2 липня, на Україну чекає спека. Дощі з грозами будуть на заході, півночі та у Вінницькій, Одеській і Харківській областях.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
Як зазначила Діденко, в інших регіонах буде сухо та сонячно впродовж всього дня.
Завтра, 2 липня, вдень температура повітря буде +25 +30 градусів, а в західних областях +23 +29 градусів.
Погода у Києві
У Києві завтра йтимуть короткочасні дощі з грозами.
"У Києві найближчої ночі та завтра вранці буде суха погода — милуємося зорями, слухаємо ранкових пташок і гуркіт сміттєвозів. А ось вдень спеку до +27 +29 градусів послаблюватимуть часом короткочасні грозові дощі — автомобіль краще вже помиєте у понеділок", — порадила народна синоптикиня.
Яка буде погода наступного тижня
Найспекотніше в ці дні буде у південних та східних областях, а саме +30 +35 градусів. Прохолодніше буде на заході — +24 +28 градусів. Півночі та центру варто очікувати на +26 +31 градус.
"А поки що — уникайте прямого сонця, шукайте комфортну тінь, пийте воду, робіть щодня якесь смачне із кабачків, можна вже іноді вареники з вишнями (я раз в рік роблю), квіти пшикайте частіше, не партеся над прасуванням — чисте, то й вистачить)", — написала Діденко.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.