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Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра буде найспекотніше

1 липня 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 2 липня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 липня, на Україну чекає спека. Дощі з грозами будуть на заході, півночі та у Вінницькій, Одеській і Харківській областях.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Як зазначила Діденко, в інших регіонах буде сухо та сонячно впродовж всього дня. 

Завтра, 2 липня, вдень температура повітря буде +25 +30 градусів, а в західних областях +23 +29 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра йтимуть короткочасні дощі з грозами. 

"У Києві найближчої ночі та завтра вранці буде суха погода — милуємося зорями, слухаємо ранкових пташок і гуркіт сміттєвозів. А ось вдень спеку до +27 +29 градусів послаблюватимуть часом короткочасні грозові дощі — автомобіль краще вже помиєте у понеділок", — порадила народна синоптикиня.

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Прогностична карта гроз. Джерело: Наталка Діденко

Яка буде погода наступного тижня

Найспекотніше в ці дні буде у південних та східних областях, а саме +30 +35 градусів. Прохолодніше буде на заході — +24 +28 градусів. Півночі та центру варто очікувати на +26 +31 градус.

"А поки що — уникайте прямого сонця, шукайте комфортну тінь, пийте воду, робіть щодня якесь смачне із кабачків, можна вже іноді вареники з вишнями (я раз в рік роблю), квіти пшикайте частіше, не партеся над прасуванням — чисте, то й вистачить)", — написала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.

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