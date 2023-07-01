Погода в Украине на завтра, 2 июля

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 июля, Украину ждет жара. Дожди с грозами будут на западе, севере и Винницкой, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Как отметила Диденко, в других регионах будет сухо и солнечно в течение всего дня.

Завтра, 2 июля, днем температура воздуха будет +25 +30 градусов, а в западных областях +23 +29 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра пройдут кратковременные дожди с грозами.

"В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром будет сухая погода — любуемся звездами, слушаем утренних птичек и грохот мусоровозов. А вот днем жару до +27 +29 градусов будут ослаблять временами кратковременные грозовые дожди — автомобиль лучше помоете в понедельник", — посоветовала она.

Прогностическая карта гроз. Источник: Наталья Диденко

Какая будет погода на следующей неделе

Жарче всего в эти дни будет в южных и восточных областях, а именно +30 +35 градусов. Прохладнее будет на западе — +24+28 градусов. Северу и центру следует ожидать +26 +31 градус.

"А пока — избегайте прямого солнца, ищите комфортную тень, пейте воду, делайте каждый день что-нибудь вкусное из кабачков, можно уже иногда вареники с вишнями (я раз в год делаю), цветы пшикайте чаще, не парьтесь над утюгом — чистое, и хватит)", — написала Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы.