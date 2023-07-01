Прогноз погоди в Україні 2 липня

Синоптики розповіли, де в Україні завтра буде виснажлива спека
Завтра, 2 липня, в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 липня
Попри справжню літню спеку вночі 2 липня у північно-західних регіонах можливі короткочасні дощі. Вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях передбачаються невеликі дощі з грозами.
Температура повітря:
- вночі +14 +19°С;
- вдень +25 +30°С;
- в західних реігонах та Житомирській області +22 +27°С;
- у південній частині +22°С;
- в Карпатах +9+14°С.
Також 2 липня попереджають про гідрологічну та пожежну небезпеку у деяких областях України.
Погода у Києві 2 липня
Ніч у столиці синоптики прогнозують без опадів. Вдень можливи короткочасний дощ з грозою.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14+19°С;
- вдень +25+30°С.
Окрім, цього синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині.
Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.