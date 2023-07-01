Прогноз погоди в Україні 2 липня

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 липня, в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 липня

Попри справжню літню спеку вночі 2 липня у північно-західних регіонах можливі короткочасні дощі. Вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях передбачаються невеликі дощі з грозами.

Температура повітря:

вночі +14 +19°С;

вдень +25 +30°С;

в західних реігонах та Житомирській області +22 +27°С;

у південній частині +22°С;

в Карпатах +9+14°С.

Погода в Україні 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також 2 липня попереджають про гідрологічну та пожежну небезпеку у деяких областях України.

Гідрологічна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 2 липня

Ніч у столиці синоптики прогнозують без опадів. Вдень можливи короткочасний дощ з грозою.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +14+19°С;

вдень +25+30°С.

Окрім, цього синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.