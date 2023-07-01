Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні пануватиме спека, а в яких дощі
Сьогодні, 1 липня в Україні очікується літня спека. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі, а подекуди грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 1 липня
Попри справжню літню спеку сьогодні вночі на півночі Лівобережжя подекуди можливий невеликий дощ, а вдень помірні короткочасні дощі з грозами передбачаються у західних та східних областях.
Упродовж дня в Україні буде північно-західний вітер, 7-12 м/с.
Температура вночі +12-17°, на узбережжі морів до +20°; вдень +23-28°, у південній частині до +31°; в Карпатах вночі +6-11°, вдень +16-21°.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі +12-17°, вдень +23-28°; у Києві вночі +14-16°, вдень +25-27°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами Діденко, грозові дощі сьогодні очікуються в західних областях України. Локальні опади можливі у Чернігівській та Луганській областях. На решті території країни сухо та сонячно.
Сьогодні вдень температура повітря буде +24-29°, а на заході +22-27°.
Нагадаємо, що цих вихідних у більшості областей переважатиме літня спека, проте, 1 липня у західних та східних областях місцями можливі помірні дощі.
Також ми писали, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.