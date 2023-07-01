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Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні пануватиме спека, а в яких дощі

1 липня 2023 06:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 1 липня
Дівчина з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 1 липня в Україні очікується літня спека. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі, а подекуди грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 1 липня 

Попри справжню літню спеку сьогодні вночі на півночі Лівобережжя подекуди можливий невеликий дощ, а вдень помірні короткочасні дощі з грозами передбачаються у західних та східних областях.

Упродовж дня в Україні буде північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура вночі +12-17°, на узбережжі морів до +20°; вдень +23-28°, у південній частині до +31°; в Карпатах вночі +6-11°, вдень +16-21°.

Прогноз погоди в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі +12-17°, вдень +23-28°; у Києві вночі +14-16°, вдень +25-27°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, грозові дощі сьогодні очікуються в західних областях України. Локальні опади можливі у Чернігівській та Луганській областях. На решті території країни сухо та сонячно. 

Сьогодні вдень температура повітря буде +24-29°, а на заході +22-27°.

Нагадаємо, що цих вихідних у більшості областей переважатиме літня спека, проте, 1 липня у  західних та східних областях місцями можливі помірні дощі. 

Також ми писали, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла. 

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