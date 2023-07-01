Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июля, в Украине ожидается летняя жара. Однако в нескольких областях возможны кратковременные дожди, а иногда грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 1 июля

Несмотря на настоящую летнюю жару, сегодня ночью на севере Левобережья местами возможен небольшой дождь, а днем умеренные кратковременные дожди с грозами предусматриваются в западных и восточных областях.

В течение дня в Украине будет северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура ночью +12-17°, на побережье морей до +20°; днем +23-28°, в южной части до +31°; в Карпатах ночью +6-11°, днем +16-21°.

Прогноз погоды в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +12-17°, днем +23-28°; в Киеве ночью +14-16°, днем +25-27°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Диденко, грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины. Локальные осадки возможны в Черниговской и Луганской областях. На остальной территории страны сухо и солнечно.

Сегодня днем температура воздуха будет +24-29°, а на западе +22-27°.

Напомним, что в эти выходные в большинстве областей будет преобладать летняя жара, однако, 1 июля в западных и восточных областях местами возможны умеренные дожди.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.