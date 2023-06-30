Прогноз погоди в Україні 1 липня — в яких регіонах завтра буде спекотно

Люди відпочивають у Добропарку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У перший день липня в Україні очікується літня спека. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі, а подекуди грози.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 1 липня

Попри справжню літню спеку 1 липня вночі на півночі Лівобережжя подекуди можливий невеликий дощ, а вдень помірні короткочасні дощі з грозами передбачаються у західних та східних областях.

Упродовж дня в Україні буде північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Прогноз погоди в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 1 липня у Києві

Упродовж 1 липня у Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°;

у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Стихійні гідрологічні явища в Україні 1 липня

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

Упродовж 2-3 липня на річках басейнів Дністра і Сяну (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,0 м над поточними відмітками, без загрози негативних наслідків. В місцях проходження локальних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Стихійні гідрологічні явища в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на вихідні 1-2 липня

Цих вихідних у більшості областей переважатиме літня спека, проте, 1 липня у західних та східних областях місцями можливі помірні дощі.

2 липня дощ накриє більше регіонів. Короткочасні дощі та грози у неділю можливі на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, Харківській, місцями південних областях.

Середня температура повітря 1-2 липня вночі буде 12-21°, а вдень 23-31°.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Наталки Діденко у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться.