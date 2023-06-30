Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощі відходять: синоптики розповіли, в яких регіонах завтра буде спекотно arrow

Дощі відходять: синоптики розповіли, в яких регіонах завтра буде спекотно

30 червня 2023 21:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 1 липня — в яких регіонах завтра буде спекотно
Люди відпочивають у Добропарку в Києві. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У перший день липня в Україні очікується літня спека. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі, а подекуди грози.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.  

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 1 липня 

Попри справжню літню спеку 1 липня вночі на півночі Лівобережжя подекуди можливий невеликий дощ, а вдень помірні короткочасні дощі з грозами передбачаються у західних та східних областях.

Упродовж дня в Україні буде північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 1 липня у Києві

Упродовж 1 липня у Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°;
у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Стихійні гідрологічні явища в Україні 1 липня

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

Упродовж 2-3 липня на річках басейнів Дністра і Сяну (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,0 м над поточними відмітками, без загрози негативних наслідків. В місцях проходження локальних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

погода в Україні
Стихійні гідрологічні явища в Україні 1 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на вихідні 1-2 липня

Цих вихідних у більшості областей переважатиме літня спека, проте, 1 липня у  західних та східних областях місцями можливі помірні дощі. 

2 липня дощ накриє більше регіонів. Короткочасні дощі та грози у неділю можливі на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, Харківській, місцями південних областях. 

Середня температура повітря 1-2 липня вночі буде 12-21°, а вдень 23-31°.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Наталки Діденко у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз