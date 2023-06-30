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Народний синоптик Діденко розповіла, де в Україні завтра будуть потужні грози та дощі

30 червня 2023 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 липня, у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, грозові дощі очікуються в західних областях України. Локальні опади можливі у Чернігівській та Луганській областях. На решті території країни сухо та сонячно. 

Завтра, 1 липня, вдень температура повітря буде +24+29 градусів, а на заході +22+27 градусів.

Погода в Києві

У столиці України опадів не передбачається. Температура повітря буде +28 градусів. 

Чи покращиться погода в неділю

Народний синоптик повідомила, що в неділю, 2 липня, грозові дощі очікуються в західних, північних областях, а також місцями в центральних. 

Температура повітря вдень буде +25+30 градусів, на заході — +24+28 градусів.

Нагадаємо, у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла. 

Також ми писали, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.

Додамо, сьогодні, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.

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