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Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра будут сильные грозы и дожди

30 июня 2023 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 1 июля
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 июля, в некоторых частях Украины ожидаются сильные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины. Локальные осадки возможны в Черниговской и Луганской областях. На остальной территории страны сухо и солнечно.

Завтра, 1 июля, днем температура воздуха будет +24+29 градусов, а на западе +22+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины осадков не ожидается. Температура воздуха будет +28 градусов.

Улучшится ли погода в воскресенье

Народный синоптик сообщил, что в воскресенье, 2 июля, грозовые дожди ожидаются в западных, северных областях, а также местами в центральных.

Температура воздуха днем будет +25+30 градусов, на западе — +24+28 градусов.

Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

Также мы писали, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Добавим, сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение.

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