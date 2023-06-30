Прогноз погоды в Украине на 1 июля

Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра будут сильные грозы и дожди
Завтра, 1 июля, в некоторых частях Украины ожидаются сильные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины. Локальные осадки возможны в Черниговской и Луганской областях. На остальной территории страны сухо и солнечно.
Завтра, 1 июля, днем температура воздуха будет +24+29 градусов, а на западе +22+27 градусов.
Погода в Киеве
В столице Украины осадков не ожидается. Температура воздуха будет +28 градусов.
Улучшится ли погода в воскресенье
Народный синоптик сообщил, что в воскресенье, 2 июля, грозовые дожди ожидаются в западных, северных областях, а также местами в центральных.
Температура воздуха днем будет +25+30 градусов, на западе — +24+28 градусов.
Напомним, во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.
Также мы писали, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.
Добавим, сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение.