Кліматологи б'ють на сполох: 2023 може стати найспекотнішим роком за всю історію

Дівчина з віялом в аномальну спеку. Фото: google.com

Експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.

Про це повідомляє The Guardian.

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Найспекотніший рік за всю історію

У глобальної температури — рекордні рівні цього місяця, це може свідчити про зловісну ознаку щодо наростання кліматичної кризи. Це може призвести до того, що 2023 рік стане найбільш спекотним за всю історію.

За попередньою інформацією, температура в червні цього року перевищує рівень, зареєстрований раніше того ж місяця, починаючи з 1979 року.

Хоч червень ще і не закінчений, однак кліматологи говорять про те, що 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію, перевищивши навіть 2016 рік.

2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію. Скриншот

Людський вплив на глобальне потепління

Дослідники повідомляють, що на глобальне потепління сильно впливає і людська діяльність.

Зазначається, що умови тривалого потепління, спричинені спалюванням викопного палива, ймовірно, отримають ще один імпульс тепла через Ель-Ніньо — природне повторюване явище, коли частини Тихого океану нагріваються, зазвичай спричиняючи стрибки температур у всьому світі.

"Глобальна аномалія температури на поверхні зараз досягла або наближається до рекордного рівня, і 2023 рік майже напевно буде найтеплішим роком за всю історію спостережень. Це, ймовірно, буде вірним майже для кожного року Ель-Ніньо в майбутньому, поки ми будемо продовжувати нагрівати планету спалюванням викопного палива та забрудненням вуглецю", — сказав кліматолог з Університету Пенсільванії Майкл Манн.

А фінський метеоролог Міка Рантанен заявила, що що різка спека цього місяця була "надзвичайною" і "досить вірогідно", що це призведе до рекордно теплого червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.