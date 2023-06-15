Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Кліматологи б'ють на сполох: 2023 може стати найспекотнішим роком за всю історію arrow

Кліматологи б'ють на сполох: 2023 може стати найспекотнішим роком за всю історію

15 червня 2023 18:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кліматологи б'ють на сполох: 2023 може стати найспекотнішим роком за всю історію
Дівчина з віялом в аномальну спеку. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Найспекотніший рік за всю історію

У глобальної температури — рекордні рівні цього місяця, це може свідчити про зловісну ознаку щодо наростання кліматичної кризи. Це може призвести до того, що 2023 рік стане найбільш спекотним за всю історію.

За попередньою інформацією, температура в червні цього року перевищує рівень, зареєстрований раніше того ж місяця, починаючи з 1979 року.

Хоч червень ще і не закінчений, однак кліматологи говорять про те, що 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію, перевищивши навіть 2016 рік.

 

2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію. Скриншот

Людський вплив на глобальне потепління

Дослідники повідомляють, що на глобальне потепління сильно впливає і людська діяльність.

Зазначається, що умови тривалого потепління, спричинені спалюванням викопного палива, ймовірно, отримають ще один імпульс тепла через Ель-Ніньо — природне повторюване явище, коли частини Тихого океану нагріваються, зазвичай спричиняючи стрибки температур у всьому світі.

"Глобальна аномалія температури на поверхні зараз досягла або наближається до рекордного рівня, і 2023 рік майже напевно буде найтеплішим роком за всю історію спостережень. Це, ймовірно, буде вірним майже для кожного року Ель-Ніньо в майбутньому, поки ми будемо продовжувати нагрівати планету спалюванням викопного палива та забрудненням вуглецю", — сказав кліматолог з Університету Пенсільванії Майкл Манн.

А фінський метеоролог Міка Рантанен заявила, що що різка спека цього місяця була "надзвичайною" і "досить вірогідно", що це призведе до рекордно теплого червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що турецький геолог доктор Осман Бекташ заявив, що глобальна зміна клімату призвела до того, що Чорне море вимирає. За його словами, цього вже не можна уникнути.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB