Климатологи бьют тревогу: 2023 год может стать самым жарким годом за всю историю

Девушка с веером в аномальной жаре. Фото: google.com

Эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что есть большой риск, что 2023 станет самым жарким годом.

Об этом сообщает The Guardian.

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Самый жаркий год за всю историю

У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.

По предварительной информации, температура в июне этого года превышает уровень, зарегистрированный ранее в том же месяце, начиная с 1979 года.

Хотя июнь еще и не окончен, однако климатологи говорят о том, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю, превысив даже 2016 год.

2023 год может стать самым жарким за всю историю. Скриншот

Человеческое влияние на глобальное потепление

Исследователи сообщают, что на глобальное потепление оказывает сильное влияние и человеческая деятельность.

Отмечается, что условия длительного потепления, вызванные сжиганием ископаемого топлива, вероятно, получат еще один импульс тепла через Эль-Ниньо — естественное повторяющееся явление, когда части Тихого океана нагреваются, обычно вызывая скачки температур во всем мире.

"Глобальная аномалия температуры на поверхности сейчас достигла или приближается к рекордному уровню, и 2023 почти наверняка будет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Это, вероятно, будет верным почти для каждого года Эль-Ниньо в будущем, пока мы будем продолжать нагревать планету сжиганием ископаемого топлива и загрязнением углерода", — сказал климатолог из Университета Пенсильвании Майкл Манн.

А финский метеоролог Мика Рантанен заявила, что резкая жара этого месяца была "чрезвычайной" и "достаточно вероятно", что это приведет к рекордно теплому июню.

Напомним, ранее мы писали, что турецкий геолог доктор Осман Бекташ заявил, что глобальное изменение климата привело к тому, что Черное море умирает. По его словам, этого нельзя избежать.