Климатологи бьют тревогу: 2023 год может стать самым жарким годом за всю историю
Эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что есть большой риск, что 2023 станет самым жарким годом.
Об этом сообщает The Guardian.
Самый жаркий год за всю историю
У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.
По предварительной информации, температура в июне этого года превышает уровень, зарегистрированный ранее в том же месяце, начиная с 1979 года.
Хотя июнь еще и не окончен, однако климатологи говорят о том, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю, превысив даже 2016 год.
Человеческое влияние на глобальное потепление
Исследователи сообщают, что на глобальное потепление оказывает сильное влияние и человеческая деятельность.
Отмечается, что условия длительного потепления, вызванные сжиганием ископаемого топлива, вероятно, получат еще один импульс тепла через Эль-Ниньо — естественное повторяющееся явление, когда части Тихого океана нагреваются, обычно вызывая скачки температур во всем мире.
"Глобальная аномалия температуры на поверхности сейчас достигла или приближается к рекордному уровню, и 2023 почти наверняка будет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Это, вероятно, будет верным почти для каждого года Эль-Ниньо в будущем, пока мы будем продолжать нагревать планету сжиганием ископаемого топлива и загрязнением углерода", — сказал климатолог из Университета Пенсильвании Майкл Манн.
А финский метеоролог Мика Рантанен заявила, что резкая жара этого месяца была "чрезвычайной" и "достаточно вероятно", что это приведет к рекордно теплому июню.
Напомним, ранее мы писали, что турецкий геолог доктор Осман Бекташ заявил, что глобальное изменение климата привело к тому, что Черное море умирает. По его словам, этого нельзя избежать.