Погода у липні: прогноз синоптиків

Погода у липні: синоптики зробили невтішний прогноз
У другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на липень
Синоптики зазначають, що мінімальна температура у липні сягне 1 — 9 градусів тепла:
- на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму: 10 — 12 градусів тепла,
- на високогір'ї Карпат — до одного градуса морозу.
Втім, за прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, з початком липня, в Україну повертається висока температура повітря, відновиться спека.
"Абсолютний максимум — 34 — 39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40 — 41 градус, в Карпатах та горах Криму 26 — 33 градусів. Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62 — 119 мм, в Карпатах 131 — 170 мм, на решті території країни — 37 — 75 мм", — пояснили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в липні у Києві
За прогнозами синоптиків, другий місяць літа для киян переважно буде з дощами. Максимальна температура вдень сягатиме 31 градуса тепла.
Якою буде погода в липні у Львові
Львів у другий місяць літа також буде з дощами. Сонячна погода очікується у місті Лева лише 5 днів. Максимальна температура повітря вдень очікується 28 градусів з позначкою +.
Якою буде погода в липні у Харкові
Дощі не оминуть і Харківщину. За прогнозами синоптиків, у Харкові буде спекотно, але це не спинить зливу. Максимальна температура повітря вдень — 30 градусів тепла.
Якою буде погода у липні в Одесі
Найбільше сонечка другий місяць літа подарує Одесі. Щоправда, і тут дощів не оминути. Максимальна температура повітря вдень — 31 градус тепла.
Якою буде погода в липні в Дніпрі
Дніпро у липні також заливатиме дощами. Хоча висока температура у місті триматиметься кілька днів. Денний показник може сягати позначки у 33 градуси.
Нагадаємо, у липні Землю накриють одразу п’ять магнітних бур.
Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.
Потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.