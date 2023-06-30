Погода у липні: прогноз синоптиків

Дівчина під парасолькою. Фото: Google

У другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на липень

Синоптики зазначають, що мінімальна температура у липні сягне 1 — 9 градусів тепла:

на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму: 10 — 12 градусів тепла,

на високогір'ї Карпат — до одного градуса морозу.

Втім, за прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, з початком липня, в Україну повертається висока температура повітря, відновиться спека.

Прогноз погоди на липень від Діденко. Фото: Скриншот

"Абсолютний максимум — 34 — 39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40 — 41 градус, в Карпатах та горах Криму 26 — 33 градусів. Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62 — 119 мм, в Карпатах 131 — 170 мм, на решті території країни — 37 — 75 мм", — пояснили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в липні у Києві

За прогнозами синоптиків, другий місяць літа для киян переважно буде з дощами. Максимальна температура вдень сягатиме 31 градуса тепла.

Прогноз погоди у Києві. Фото: meteo.ua

Якою буде погода в липні у Львові

Львів у другий місяць літа також буде з дощами. Сонячна погода очікується у місті Лева лише 5 днів. Максимальна температура повітря вдень очікується 28 градусів з позначкою +.

Прогноз погоди у Львові. Фото: meteo.ua

Якою буде погода в липні у Харкові

Дощі не оминуть і Харківщину. За прогнозами синоптиків, у Харкові буде спекотно, але це не спинить зливу. Максимальна температура повітря вдень — 30 градусів тепла.

Прогноз погоди у Харкові. Фото: meteo.ua

Якою буде погода у липні в Одесі

Найбільше сонечка другий місяць літа подарує Одесі. Щоправда, і тут дощів не оминути. Максимальна температура повітря вдень — 31 градус тепла.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Якою буде погода в липні в Дніпрі

Дніпро у липні також заливатиме дощами. Хоча висока температура у місті триматиметься кілька днів. Денний показник може сягати позначки у 33 градуси.

Прогноз погоди у Дніпрі. Фото: meteo.ua

Нагадаємо, у липні Землю накриють одразу п’ять магнітних бур.

Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.

Потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.