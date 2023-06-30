Погода в июле: прогноз синоптиков

Девушка под зонтиком. Фото: Google

Во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на июль

Синоптики отмечают, что минимальная температура в июле достигнет 1 — 9 градусов тепла.

на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму: 10 — 12 градусов тепла,

на высокогорье Карпат: до одного градуса мороза.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, с началом июля, в Украину возвращается высокая температура воздуха, возобновится жара.

Прогноз погоды на июль от Диденко. Фото: Скриншот

"Абсолютный максимум — 34 — 39 градусов, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40 — 41 градус, в Карпатах и горах Крыма 26 — 33 градуса. Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницкой областях 62 — 119 мм, в Карпатах 131 — 170 мм, на остальной территории страны — 37 — 75 мм", — пояснили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в июле в Киеве

По прогнозам синоптиков, второй месяц лета для киевлян в основном будет с дождями. Максимальная температура днем будет достигать 31 градуса тепла.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: meteo.ua

Какая будет погода в июле во Львове

Львов во второй месяц лета также будет с дождями. Солнечная погода ожидается в городе всего 5 дней. Максимальная температура воздуха днем — 28 градусов со значком +.

Прогноз погоды в Львове. Фото: meteo.ua

Какая будет погода в июле в Харькове

Дожди не обойдут и Харьковскую область. По прогнозам синоптиков, в Харькове будет жарко, но это не остановит ливни. Максимальная температура воздуха днем — 30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Харькове. Фото: meteo.ua

Какая будет погода в июле в Одессе

Больше всего солнышка второй месяц лета подарит Одессе. Правда, и здесь без дождей не обойдется. Максимальная температура воздуха днем — 31 градус тепла.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Какая будет погода в июле в Днепре

Днепр в июле будет также заливать дождями. Хотя высокая температура в городе будет держаться несколько дней. Дневной показатель может достигать отметки в 33 градуса.

Прогноз погоды в Днепре. Фото: meteo.ua

Напомним, в июле Землю накроют сразу пять магнитных бурь.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Мощная магнитная буря будет 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что ее испытают на себе многие люди в разных странах мира.