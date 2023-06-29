Погода в Україні на 3 червня - де очікуються грозові бурі

Синоптики розповіли, де завтра пригріє сонце, а кому чекати на грозову бурю
У п'ятницю, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.
Про це свідчать дані pogoda.meta.ua
Яка погода очікується у регіонах України 30 червня
У повідомленні зазначається, що у Києві очікується похмура погода з проясненнями. Температура повітря становитиме 14-23 градусів тепла. У Харкові очікуються дощі, а температура повітря становитиме 13-19 градусів тепла.
- у Дніпрі буде похмуро, але без опадів. Температура повітря становитиме 13-24 градусів тепла.
- в Одесі похмуро з проясненнями, але без опадів. Температура повітря становитиме 15-26 градусів тепла.
- у Львові очікується похмура погода із температурою повітря 13-22 градусів тепла.
- у Миколаєві без опадів, а температура повітря складе 16-27 градусів тепла.
- у Вінниці очікується сильний дощ. Температура повітря становитиме 12-22 градусів тепла.
- у Сімферополі буде дощово, а температура повітря становитиме 14-22 градуси тепла.
- у Чернігові очікується гроза. Температура повітря становитиме 13-20 градусів тепла.
Також дощі з грозами пройдуть у Рівному, Тернополі, Сумах, Житомирі, Хмельницькому, Луцьку та Ужгороді .
Нагадаємо, що 29 червня в Україні буде тепла погода. Проте майже всією територією країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.