Погода в Україні на 3 червня - де очікуються грозові бурі

Прогноз погоди на 30 червня. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.

Про це свідчать дані pogoda.meta.ua

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Яка погода очікується у регіонах України 30 червня

У повідомленні зазначається, що у Києві очікується похмура погода з проясненнями. Температура повітря становитиме 14-23 градусів тепла. У Харкові очікуються дощі, а температура повітря становитиме 13-19 градусів тепла.

у Дніпрі буде похмуро, але без опадів. Температура повітря становитиме 13-24 градусів тепла.

буде похмуро, але без опадів. Температура повітря становитиме 13-24 градусів тепла. в Одесі похмуро з проясненнями, але без опадів. Температура повітря становитиме 15-26 градусів тепла.

Мапа погоди в Україні на 30 червня. Фото: Укргідрометцентр

у Львові очікується похмура погода із температурою повітря 13-22 градусів тепла.

очікується похмура погода із температурою повітря 13-22 градусів тепла. у Миколаєві без опадів, а температура повітря складе 16-27 градусів тепла.

без опадів, а температура повітря складе 16-27 градусів тепла. у Вінниці очікується сильний дощ. Температура повітря становитиме 12-22 градусів тепла.

очікується сильний дощ. Температура повітря становитиме 12-22 градусів тепла. у Сімферополі буде дощово, а температура повітря становитиме 14-22 градуси тепла.

буде дощово, а температура повітря становитиме 14-22 градуси тепла. у Чернігові очікується гроза. Температура повітря становитиме 13-20 градусів тепла.

Також дощі з грозами пройдуть у Рівному, Тернополі, Сумах, Житомирі, Хмельницькому, Луцьку та Ужгороді .

Мапа погоди в Україні на 30 червня. Фото: АвтоЦентр

Нагадаємо, що 29 червня в Україні буде тепла погода. Проте майже всією територією країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.