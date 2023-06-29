Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, де завтра пригріє сонце, а кому чекати на грозову бурю arrow

Синоптики розповіли, де завтра пригріє сонце, а кому чекати на грозову бурю

29 червня 2023 13:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 3 червня - де очікуються грозові бурі
Прогноз погоди на 30 червня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.

Про це свідчать дані pogoda.meta.ua

Читайте також:

Яка погода очікується у регіонах України 30 червня

У повідомленні зазначається, що у Києві очікується похмура погода з проясненнями. Температура повітря становитиме 14-23 градусів тепла. У Харкові очікуються дощі, а температура повітря становитиме 13-19 градусів тепла.

  • у Дніпрі буде похмуро, але без опадів. Температура повітря становитиме 13-24 градусів тепла.
  • в Одесі похмуро з проясненнями, але без опадів. Температура повітря становитиме 15-26 градусів тепла.
Погода в Україні на 30 червня
Мапа погоди в Україні на 30 червня. Фото: Укргідрометцентр
  • у Львові очікується похмура погода із температурою повітря 13-22 градусів тепла.
  • у Миколаєві без опадів, а температура повітря складе 16-27 градусів тепла.
  • у Вінниці очікується сильний дощ. Температура повітря становитиме 12-22 градусів тепла.
  • у Сімферополі буде дощово, а температура повітря становитиме 14-22 градуси тепла.
  • у Чернігові очікується гроза. Температура повітря становитиме 13-20 градусів тепла.

Також дощі з грозами пройдуть у Рівному, Тернополі, Сумах, Житомирі, Хмельницькому, Луцьку та Ужгороді .

Погода в Україні на 30 червня
Мапа погоди в Україні на 30 червня. Фото: АвтоЦентр

Нагадаємо, що 29 червня в Україні буде тепла погода. Проте майже всією територією країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз