Прогноз погоди в Україні та Києві 29 червня

Народний синоптик Діденко обіцяє українцям завтра "ідеальну" погоду
Завтра, 29 червня, в Україні буде тепла та спекотна погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 червня
"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає Діденко.
Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С.
Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та північних областей.
Погода в Києві 29 червня
В четвер, у столиці температура повітря буде свіжою.
На термометрах буде +20 +22°С. Періодично може дощити.
Нагадаємо, що протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження.