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Народний синоптик Діденко обіцяє українцям завтра "ідеальну" погоду

28 червня 2023 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні та Києві 29 червня
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 червня, в Україні буде тепла та спекотна погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 червня

"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає Діденко. 

Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С. 

Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та північних областей. 

 

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Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

 Погода в Києві 29 червня

В четвер, у столиці температура повітря буде свіжою.

На термометрах буде +20 +22°С. Періодично може дощити. 

Нагадаємо, що протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження. 

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