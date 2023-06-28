Прогноз погоди в Україні та Києві 29 червня

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 червня, в Україні буде тепла та спекотна погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною", — зазначає Діденко.

Температура повітря вдень підніметься до +20 +26°С.

Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх регіонах країни, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та північних областей.

Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода в Києві 29 червня

В четвер, у столиці температура повітря буде свіжою.

На термометрах буде +20 +22°С. Періодично може дощити.

Нагадаємо, що протягом всього дня, 28 червня, на Одещині вируватиме негода. Синоптики прогнозують посилення вітру та дощ з градом. В регіоні оголошено штормове попередження.