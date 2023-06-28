Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики назвали області, в які сьогодні прийдуть шквали та грози arrow

Синоптики назвали області, в які сьогодні прийдуть шквали та грози

28 червня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 28 червня: де очікувати грозу
Чоловік ховається під парасолею від дощу. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 червня у всіх регіонах України очікують грози та сильний вітер. Проте найбільше дощитиме у східних областях.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 28 червня

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областях, а вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12-17°, у південній частині до +20°, а у західних областях вночі температура впаде до +8-13°. Вдень в Україні +18-23°, у південно-східних областях +23-28°.

Погода в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

У Києві та області сьогодні також очікуються дощі, а місцями грози. Упродовж дня в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями. 

Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +12-17°, вдень +18-23°. А в Києві вночі +14-16°, вдень +21-23°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Зазначається, що сьогодні упродовж усього дня у більшості областей України очікується тепла погода. Однак уже за кілька днів усю територію країни огорне справжня спека.

Температура повітря у переважній більшості регіонів +20-26ºС, на південному сході та сході +25-29ºС, на заході місцями +18-22ºС.

Сьогодні в Україні ймовірні короткочасні дощі майже скрізь, у центрі України — без опадів.

Нагадаємо, що синоптики попередили, що 28-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській (27-28 червня і в Житомирській) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз