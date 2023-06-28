Погода в Україні 28 червня: де очікувати грозу

Чоловік ховається під парасолею від дощу. Фото: Вечірній Київ

Сьогодні, 28 червня у всіх регіонах України очікують грози та сильний вітер. Проте найбільше дощитиме у східних областях.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 28 червня

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областях, а вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12-17°, у південній частині до +20°, а у західних областях вночі температура впаде до +8-13°. Вдень в Україні +18-23°, у південно-східних областях +23-28°.

Погода в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

У Києві та області сьогодні також очікуються дощі, а місцями грози. Упродовж дня в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +12-17°, вдень +18-23°. А в Києві вночі +14-16°, вдень +21-23°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Зазначається, що сьогодні упродовж усього дня у більшості областей України очікується тепла погода. Однак уже за кілька днів усю територію країни огорне справжня спека.

Температура повітря у переважній більшості регіонів +20-26ºС, на південному сході та сході +25-29ºС, на заході місцями +18-22ºС.

Сьогодні в Україні ймовірні короткочасні дощі майже скрізь, у центрі України — без опадів.

Нагадаємо, що синоптики попередили, що 28-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській (27-28 червня і в Житомирській) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.