Погода в Украине 28 июня: где ожидается гроза

Мужчина прячется под зонтиком от дождя. Фото: Вечерний Киев

Сегодня, 28 июня, во всех регионах Украины ожидают грозы и сильный ветер. Однако больше всего будет дождь в восточных областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 28 июня

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областях, а днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточной части днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +12-17°, в южной части до +20°, а в западных областях ночью температура упадет до +8-13°. Днем в Украине +18-23°, в юго-восточных областях +23-28°.

Погода в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве и области сегодня также ожидаются дожди, местами грозы. В течение дня в регионе будет облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12-17°, днем +18-23°. А в Киеве ночью +14-16°, днем +21-23°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Отмечается, что сегодня в течение всего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. Однако уже через несколько дней всю территорию страны окутает настоящая жара.

Температура воздуха в подавляющем большинстве регионов +20-26ºС, на юго-востоке и востоке +25-29ºС, на западе местами +18-22ºС.

Сегодня в Украине возможны кратковременные дожди почти везде, в центре Украины — без осадков.

Напомним, что синоптики предупредили, что 28-30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской (27-28 июня и Житомирской) областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.