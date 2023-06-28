Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики назвали области, в которые сегодня придут шквалы и грозы arrow

Синоптики назвали области, в которые сегодня придут шквалы и грозы

28 июня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 июня: где ожидается гроза
Мужчина прячется под зонтиком от дождя. Фото: Вечерний Киев
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 июня, во всех регионах Украины ожидают грозы и сильный ветер. Однако больше всего будет дождь в восточных областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 28 июня

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областях, а днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточной части днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +12-17°, в южной части до +20°, а в западных областях ночью температура упадет до +8-13°. Днем в Украине +18-23°, в юго-восточных областях +23-28°.

Погода в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве и области сегодня также ожидаются дожди, местами грозы. В течение дня в регионе будет облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12-17°, днем +18-23°. А в Киеве ночью +14-16°, днем +21-23°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Отмечается, что сегодня в течение всего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. Однако уже через несколько дней всю территорию страны окутает настоящая жара.

Температура воздуха в подавляющем большинстве регионов +20-26ºС, на юго-востоке и востоке +25-29ºС, на западе местами +18-22ºС.

Сегодня в Украине возможны кратковременные дожди почти везде, в центре Украины — без осадков.

Напомним, что синоптики предупредили, что 28-30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской (27-28 июня и Житомирской) областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз