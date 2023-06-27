Прогноз погоди в Україні 28 червня — де очікувати сильні грози

Люди йдуть під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Упродовж дня 28 червня у всіх регіонах України очікують грози та сильний вітер. Проте найбільше дощитиме у східних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 28 червня

Синоптики розповіли, що протягом 28 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областях, а вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Загалом, 28 червня, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-17°, у південній частині до 20°, а у західних областях вночі температура впаде до 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних областях 23-28°.

Погода в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 28 червня в Києві

У Києві та області 28 червня також очікуються дощі, а місцями грози. Протягом дня в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, вдень 18-23°. А в Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 червня

Синоптики попередили, що вдень 28 червня у південно-східній частині країни грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Стихійні гідрологічні явища в Україні 28 червня

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Окрім того, протягом 28 червня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках басейну Дністра в Івано-Франківській області, річках суббасейнів Прута і Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,3-0,8 м над рівнями на 8 год, без негативних наслідків. У місцях випадіння зливових опадів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Стихійні гідрологічні явища в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 28 червня

Синоптики попередили, що 28-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській (27-28 червня і в Житомирській) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, про погоду з "сюрпризом" також попереджала народна синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом в Україні переважатиме аномальна спека, проте у всіх регіонах можливі короткочасні дощі.