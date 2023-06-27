Прогноз погоди в Україні 28 червня — де очікувати сильні грози

Синоптики оголосили штормове попередження: в яких регіонах завтра литимуть дощі
Упродовж дня 28 червня у всіх регіонах України очікують грози та сильний вітер. Проте найбільше дощитиме у східних областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні 28 червня
Синоптики розповіли, що протягом 28 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областях, а вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.
Загалом, 28 червня, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 12-17°, у південній частині до 20°, а у західних областях вночі температура впаде до 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних областях 23-28°.
Погода 28 червня в Києві
У Києві та області 28 червня також очікуються дощі, а місцями грози. Протягом дня в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°, вдень 18-23°. А в Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 червня
Синоптики попередили, що вдень 28 червня у південно-східній частині країни грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Стихійні гідрологічні явища в Україні 28 червня
Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
Окрім того, протягом 28 червня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках басейну Дністра в Івано-Франківській області, річках суббасейнів Прута і Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,3-0,8 м над рівнями на 8 год, без негативних наслідків. У місцях випадіння зливових опадів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.
Пожежна небезпека в Україні 28 червня
Синоптики попередили, що 28-30 червня у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Херсонській (27-28 червня і в Житомирській) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, про погоду з "сюрпризом" також попереджала народна синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом в Україні переважатиме аномальна спека, проте у всіх регіонах можливі короткочасні дощі.