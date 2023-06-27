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Діденко розповіла про погоду з "сюрпризами"

27 червня 2023 13:02
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Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики розповіли, якою буде погода в середу 28 червня
Діти граються біля фонтану. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, у середу 28 червня, по всій території України очікується тепла погода з комфортною температурою. Однак без деяких "нюансів" не обійтись.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Telegram.

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Погода в Україні в середу

Зазначається, що завтра протягом усього дня у більшості областей України очікується тепла погода.

Однак уже за кілька днів усю територію країни огорне справжня спека. Найкраща погода для тих, хто давно хотів відпочити біля басейну. 

Однак спеціалісти принагідно наполягають на користуванні крему для безпечної засмаги, аби не отримати сонячних опіків, і щоб відпочинок приніс задоволення.

Температура повітря:

  • у переважній більшості регіонів +20º…+26º,
  • на південному сході та сході +25º…+29º,
  • на заході місцями +18º…+22º.

Чи очікувати опадів

Протягом доби в Україні ймовірні короткочасні дощі майже скрізь, у центрі України — без опадів.

Якою буде погода в Києві

У столиці України спеки не очікується, температур повітря +23º.

Невеликий дощ може пройти вночі та вранці, удень — без опадів.

 

Прогноз погоди на середу, 28 червня. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Небезпечні дати — 28, 29 та 30 червня. Люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеної нервової та емоційної напруги, сильного нездужання.

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