Синоптики рассказали, какой будет погода в среду 28 июня

Дети играют возле фонтана. Фото: google.com

Завтра, в среду 28 июня, по всей территории Украины ожидается теплая погода с комфортной температурой. Однако без некоторых "нюансов" не обойтись.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram.

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Погода в Украине в среду

В течение всего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода.

Однако уже через несколько дней всю территорию страны окутает настоящая жара. Лучшая погода для тех, кто давно хотел отдохнуть у бассейна.

Однако специалисты настойчиво настаивают на пользовании крема для безопасного загара, чтобы не получить солнечных ожогов, и чтобы отдых доставил удовольствие.

Температура воздуха:

в подавляющем большинстве регионов +20…+26ºС,

на юго-востоке и востоке +25…+29ºС,

на западе местами +18…+22ºС.

Ожидать ли осадков

В течение суток в Украине возможны кратковременные дожди почти везде, в центре Украины — без осадков.

Какой будет погода в Киеве

В столице Украины жары не ожидается, температура воздуха +23ºС.

Небольшой дождь может пройти ночью и утром, днем без осадков.

Прогноз погоды на среду, 28 июня. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. Опасные даты — 28, 29 и 30 июня. Люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и эмоционального напряжения, сильного недомогания.