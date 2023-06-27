Синоптики рассказали, какой будет погода в среду 28 июня

Народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра с "сюрпризами"
Завтра, в среду 28 июня, по всей территории Украины ожидается теплая погода с комфортной температурой. Однако без некоторых "нюансов" не обойтись.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram.
Погода в Украине в среду
В течение всего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода.
Однако уже через несколько дней всю территорию страны окутает настоящая жара. Лучшая погода для тех, кто давно хотел отдохнуть у бассейна.
Однако специалисты настойчиво настаивают на пользовании крема для безопасного загара, чтобы не получить солнечных ожогов, и чтобы отдых доставил удовольствие.
Температура воздуха:
- в подавляющем большинстве регионов +20…+26ºС,
- на юго-востоке и востоке +25…+29ºС,
- на западе местами +18…+22ºС.
Ожидать ли осадков
В течение суток в Украине возможны кратковременные дожди почти везде, в центре Украины — без осадков.
Какой будет погода в Киеве
В столице Украины жары не ожидается, температура воздуха +23ºС.
Небольшой дождь может пройти ночью и утром, днем без осадков.
Напомним, ранее мы писали, что специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. Опасные даты — 28, 29 и 30 июня. Люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и эмоционального напряжения, сильного недомогания.