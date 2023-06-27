Прогноз погоди сьогодні 27 червня

Спеки не буде: яким областям чекати сьогодні на дощі та грози
Сьогодні, 27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що сьогодні у більшості областей будуть короткочасні дощі з грозами.
Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що дощі будуть в західних областях та на сході країни.
У північних областях опади ймовірні в Житомирській та Сумській областях.
"У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина — без опадів", — розповіла Діденко.
Температура:
- вночі 11 — 16°,
- вдень 20 — 25°.
28 — 29 червня у більшості областей також очікуються короткочасні грозові дощі, переважно в денні години.
Погода у Києві та Київській області
Сьогодні, 27 червня, у Києві буде тепло та сонячно. Очікується +23 градуси. За словами Діденко, опадів не буде.
Температура по області:
- вночі 11 — 16°,
- вдень 20 — 25°.
Нагадаємо, фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Небезпечні дати — 28, 29 та 30 червня.
Люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеної нервової та емоційної напруги, сильного нездужання.