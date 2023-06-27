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Спеки не буде: яким областям чекати сьогодні на дощі та грози

27 червня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди сьогодні 27 червня
Дівчинка під парасолькою у дощ. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні на 27 червня

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що сьогодні у більшості областей будуть короткочасні дощі з грозами.

Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що дощі будуть в західних областях та на сході країни. 

У північних областях опади ймовірні в Житомирській та Сумській областях.

"У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина — без опадів", — розповіла Діденко.

Погода в Україні 27 червня. Фото: Наталка Діденко

Температура:

  • вночі 11 — 16°,
  • вдень 20 — 25°.
Погода в Україні 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

28 — 29 червня у більшості областей також очікуються короткочасні грозові дощі, переважно в денні години.  

Погода у Києві та Київській області 

Сьогодні, 27 червня, у Києві буде тепло та сонячно. Очікується +23 градуси. За словами Діденко, опадів не буде. 

Температура по області:

  • вночі 11 — 16°,
  • вдень 20 — 25°.

Нагадаємо, фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Небезпечні дати — 28, 29 та 30 червня.

Люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеної нервової та емоційної напруги, сильного нездужання.

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