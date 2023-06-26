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Народний синоптик розповіла, в яких областях України завтра будуть сильні дощі та потужні грози

26 червня 2023 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Жінка з парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, температура повітря протягом дня буде +20+26 градусів. На північному сході та крайньому заході очікується +18+21 градус, а у південній частині — +25+30 градусів.

Народний синоптик розповіла, що дощі будуть в західних областях та на сході країни. 

У північних областях опади ймовірні в Житомирській та Сумській областях.

"У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина — без опадів", — розповіла Діденко.

На півдні країни опадів не передбачається. 

Погода у Києві

Завтра, 27 червня, у Києві буде тепло та сонячно. Очікується +23 градуси. За словами Діденко, опадів не буде. 

Погода
Погода в Україні 27 червня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, 26 червня в Україні буде тепла та комфортна погода. Однак майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози. 

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. 

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