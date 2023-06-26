Прогноз погоди в Україні на 27 червня

Народний синоптик розповіла, в яких областях України завтра будуть сильні дощі та потужні грози
Завтра, 27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода на завтра
За словами Діденко, температура повітря протягом дня буде +20+26 градусів. На північному сході та крайньому заході очікується +18+21 градус, а у південній частині — +25+30 градусів.
Народний синоптик розповіла, що дощі будуть в західних областях та на сході країни.
У північних областях опади ймовірні в Житомирській та Сумській областях.
"У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина — без опадів", — розповіла Діденко.
На півдні країни опадів не передбачається.
Погода у Києві
Завтра, 27 червня, у Києві буде тепло та сонячно. Очікується +23 градуси. За словами Діденко, опадів не буде.
Нагадаємо, 26 червня в Україні буде тепла та комфортна погода. Однак майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози.
Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя.